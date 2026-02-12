El Parlament insta al Govern a identificar las zonas industriales con capacidad de ampliación o de nueva creación

Archivo - Área industrial - GVA - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a elaborar un informe en el que se identifiquen las zonas industriales con posibilidad de ampliación y las zonas que tendrían la posibilidad de nueva creación para el sector industrial en cada una de las islas de Baleares.

También a crear un plan de medidas para las zonas industriales que sean identificadas con la finalidad de orientan la planificación económica y territorial de manera "coordinada y eficiente".

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que el diputado socialista Marco Antonio Guerrero ha defendido en la reunión de la Comisión de Economía del Parlament celebrada este jueves y que ha recibido el voto favorable de todos los grupos salvo de Vox, que se ha abstenido.

La iniciativa, solo con el voto en contra de MÉS per Mallorca, también ha permitido instar al Govern a promocionar el suelo industrial para la instalación o la ampliación de empresas industriales que hayan sido declaradas estratégicas.

No ha salido adelante, dado que el PP y Vox han votado en contra, un punto que reclamaba al Ejecutivo autonómico que garantizara una inversión mínima de cinco millones de euros en los presupuestos de 2026 para la mejora, la ampliación y la modernización de las infraestructuras industriales de Ibiza.

Estaba previsto que este jueves se discutiera una PNL del grupo 'popular' relativa al rechazo a la instalación de un parque eólico marino frente a la costa norte de Menorca, pero el debate ha sido aplazado.