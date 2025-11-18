El Parlament insta a Interior a saldar las deudas pendientes por la asistencia sanitaria en las cárceles de Baleares

Archivo - El centro penitenciario de Estremera, a 2 de febrero de 2024, en Estremera, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Ministerio del Interior a saldar las deudas generadas por la asistencia sanitaria en las cárceles de Baleares que están pendientes desde 2020.

Así se ha aprobado este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara autonómica.

Se trata del punto único de una proposición no de ley (PNL) defendida por la 'popular' Lourdes Cardona y que ha sido aprobada por asentimiento.

A 29 de agosto de 2025, según consta en la iniciativa parlamentaria, quedan pendientes por pagar 13.217 liquidaciones cuyo importe total asciende a los 6,1 millones de euros.

A eso se le deben sumar los importes de recargo y los intereses de demora, con lo que la deuda llega hasta los 8,3 millones de euros.

El texto recuerda que la Agencia Tributaria de Baleares ha remitido sucesivos requerimientos de pago a la administración estatal sin que esta haya actuado y provocando que la deuda siga incrementándose de forma progresiva.