El Parlament insta a Vivienda a hacer un seguimiento exhaustico de las operaciones inmobiliarias de grandes tenedores

El Parlament ha aprobado este martes una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad a realizar un seguimiento exhaustivo de todas las operaciones inmobiliarias de grandes tenedores de vivienda, de acuerdo con lo que prevé la Ley de Vivienda en Baleares, incluidos los procedimientos de ejecución hipotecaria y subastas.

Igualmente, también se ha aprobado instar a la Conselleria a dedicar todas las viviendas adquiridas mediante el derecho de tanteo y retracto única y exclusivamente a la vivienda pública de alquiler.

Con todo, se han rechazado los otros tres puntos de la PNL, uno de los cuales pedía que la Conselleria se personara en las operaciones de los grandes tenedores para ejercer el derecho de tanteo y retracto de acuerdo con lo que prevé la Ley de Vivienda, incluidos los procedimientos de ejecución hipotecaria y subastas, siempre que el precio sea adecuado.

Asimismo, se ha rechazado el punto que reclamaba que Vivienda definiera como línea prioritaria en sus políticas la de ejercer este derecho de acuerdo con lo que prevé la ley, incluyendo los procedimientos de ejecución hipotecaria y subastas, y que se instara a la Conselleria a poner todos los recursos para garantizar los puntos anteriores.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

La encargada de defender la iniciativa ha sido la diputada socialista Carol Marqués, quien ha enfatizado, durante su intervención, que los grandes tenedores "tienen una gran responsabilidad en el ámbito de la vivienda, ya que se dedican profesionalmente al tráfico comercial y a la explotación de estos bienes".

"Por tanto, es lícito que las administraciones públicas dispongan de herramientas para garantizar que estas propiedades sí que se puedan destinar a su función social, que no es otra que la de servir de alojamiento a las familias", ha incidido la socialista.

En este punto, ha señalado que en los casos de ejecuciones hipotecarias por parte de los grandes tenedores, podrían quedar sujetos a este derecho por una doble vía, como es "la de alineación de edificios completos con viviendas alquiladas y la de operaciones entre grandes tenedores".

En concreto, la iniciativa socialista advierte que cuando los edificios son viviendas alquiladas, "las familias se enfrentan a un futuro incierto en el que su vivienda podría acabar en manos de un fondo buitre que, de acuerdo con su práctica habitual, procederá a su desalojo, o bien en nuevos contratos con precios que pueden llegar a multiplicar los que actualmente pagan".

Por todo ello, la diputada ha defendido que el derecho de tanteo y retracto "puede suponer una vía para aumentar el parque público de vivienda de forma rápida y, a la vez, dar tranquilidad a las familias para que cuenten con las garantías máximas de disfrutar de sus contratos de alquiler vigentes".

La diputada del PP Margalida Pocoví ha asegurado que el Govern "está al lado de las personas y familias con necesidades, y por eso apuesta por la construcción de viviendas públicas de alquiler social destinadas a estos colectivos".

En esta línea, ha recordado que, por este motivo, trabajan para que los ayuntamientos cedan terreno y se puedan construir nuevas promociones públicas.

Con todo, ha rechazado que la iniciativa pretenda que la administración se pueda personar en subastas, presentando dos enmiendas a esta cuestión que no han sido posteriormente aceptadas.

La siguiente en intervenir ha sido la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, quien ha opinado que el concepto de gran tenedor es "discriminatorio y se ha establecido para producir una diferencia entre propietarios privados".

Además, ha censurado que es un concepto que varía en función de quien gobierna, lo que supone "un abuso de poder". "La ley debe ser igual para todos; la agenda ideológica de la izquierda avanza en su afán por discriminar, esta vez por el número de viviendas que poseen", ha lamentado Ribas, adelantando así su rechazo a la iniciativa socialista.

Por su parte, el diputado de MÉS Ferran Rosa ha expresado su apoyo "total" a la PNL y ha advertido al PP que sus enmiendas "plantean que el Govern tenga herramientas pero no las use porque no tiene intención de cambiar la estructura del mercado".

También el portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha cuestionado que el PP quiera "renunciar por renunciar a la posibilidad de personarse a una subasta", ya que suponen operaciones "que se pueden aprovechar para aumentar de forma considerable el parque de vivienda".