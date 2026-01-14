El Parlament no admite a trámite la modificación de la ley de capitalidad

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament celebrada este miércoles no ha admitido a trámite la modificación de la ley de capitalidad por incorporar cuestiones que corresponden al Govern.

Según el PSIB, la propuesta "se extralimita" e incorpora modificaciones para las que no tiene competencias, en concreto, dos disposiciones adicionales que daban libertad a Palma para decidir sobre infraestructuras y equipamientos de titularidad privada.

El secretario general del PSOE Palma y portavoz en el Parlament, Iago Negueruela, ha subrayado que el alcalde, Jaime Martínez, "se tiene que preocupar más para la gestión y trabajar más para Palma".

"Un Parlament con mayoría del PP y Vox ha frenado una norma aprobada por un ayuntamiento del PP y Vox porque las cosas no se han hecho bien", ha criticado.

A su criterio, el alcalde "tiene que asumir sus responsabilidades y como mínimo hacer proposiciones de ley que sean legales". "La norma no cumple la ley y la tendrán que replantear desde el Ayuntamiento, es un error más", ha reprochado.

Los socialistas, según ha subrayado la formación en una nota de prensa, ya advirtieron en noviembre que los cambios que introducía la ley "no cumplían con la legalidad vigente". Además, criticaron la reducción que proponían de vivienda pública en los nuevos urbanizables.