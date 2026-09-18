El Parlament participará este sábado en una nueva edición de la Nit de l'Art

Archivo - Imagen del edificio del Parlament de Baleares, Mallorca. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear participará este sábado 19 de septiembre en una nueva edición de la Nit de l'Art de Palma, según ha informado este viernes en un comunicado.

Así, de 18.00 a 23.00 horas, la Cámara balear abrirá sus puertas de par en par con motivo de esta celebración cultural y los ciudadanos podrán conocer la historia y el uso actual de la antigua sede del Círculo Mallorquín a través de paneles y folletos informativos, así como de una audioguía disponible en seis idiomas.

El acceso podrá realizarse a través de las dos entradas del edificio, situadas en la calle Palau Reial, 16, y en la calle Conquistador, 11.