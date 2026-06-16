El Parlament pide a Aena que renuncie al proyecto de parque fotovoltaico en Son Bonet

Archivo - Vecinos de Son Bonet durante la plantación de árboles en la zona en la que AENA tiene intención de instalar un parque fotovoltaico. - SON BONET PULMÓ VERD - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha instado al Govern a trasladar a Aena la necesidad de renunciar a la instalación del parque fotovolatico previsto en los terrenos de Son Bonet.

Así se ha aprobado por unanimidad este martes en el pleno, en el marco de una proposición no de ley (PNL) del PSIB, defendida por la diputada Malena Riudavets.

La iniciativa pide también al Govern que facilite un espacio de diálogo y participación con los vecinos afectados y el Ayuntamiento de Marratxí para analizar alternativas al proyecto.

Igualmente, reclama al Ejecutivo autonómico que lidere las negociaciones con Aena y el Gobierno para defender los intereses de los vecinos y garantizar una solución consensuada.

También ha salido adelante instar al Consell de Mallorca a tener en cuenta este proyecto en la planificación y zonificación terriotrial de instalaciones fotovoltaicas para garantizar una implantación "equilibrada y coherente" con el modelo territorial de la isla.

Por otro lado, PP y Vox han rechazado pedir que se recupere la propuesta trabajada con el Ayuntamiento en la pasada legislatura que planteaba compatibilizar la instalación de energías renovables con la preservación del espacio de uso social.

Finalmente, estos grupos han tumbado solicitar al Gobierno la revisión de las inversiones previstas en el documento de regulación aeroportuaria para que el proyecto respete la solución acordada institucionalmente con el Ayuntamiento en la pasada legislatura.

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa se ha mostrado a favor de la propuesta. No obstante, ha afeado al PSIB que este proyecto "sigue vivo, entre otras cosas, porque el Gobierno de España lo sigue impulsando". "Prioriza los intereses de los accionistas de Aena a los intereses de los ciudadanos de Marratxí", ha lamentado.

La diputada del PP Carmen Cañellas ha considerado que los socialistas "llegan tarde" y ha criticado que "no movieron ni un dedo para evitar esta situación" cuando gobernaba. "Descargan las culpas a otras administraciones", ha dicho, agregando que es el Gobierno el que tienen capacidad para intervenir.

Desde Vox, el diputado Sergio Rodríguez ha exigido al Ejecutivo autonómico que "impida con todos los medios a su alcance" la instalación de este parque, defendiendo los intereses de los vecinos de Marratxí.