El Parlament pide que se amplíe y refuerce la protección del Parque Nacional de Cabrera

Archivo - La isla de Cabrera. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Parlament ha aprobado este jueves por unanimidad una iniciativa del PP para reclamar que se refuerce y amplíe la protección del Parque Nacional Marítimoterrestre del Archipiélago de Cabrera con un nuevo plan rector.

La proposición no de ley reclama que se incrementen las zonas de máxima protección dentro de los actuales límites del parque, de acuerdo con el mejor conocimiento científico.

La iniciativa ha recibido el apoyo unánime de los grupos e insta al Gobierno central a reconsiderar la posición mantenida por los representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Patronato del parque y a colaborar activamente con el Govern para culminar la tramitación y aprobación del nuevo plan de gestión.

En virtud de la proposición, la Cámara autonómica insta al Gobierno de España a respetar el ejercicio de las competencias de gestión que corresponden a la comunidad autónoma sobre el parque nacional, favorecer la cooperación institucional y evitar actuaciones que puedan retrasar la adopción de medidas de conservación ambiental.

Por otra parte, la comisión ha aprobado varios puntos --otros han quedado en empate y se votarán próximamente en pleno-- de una iniciativa de Més per Menorca sobre medidas de apoyo a los agricultores.

Entre los puntos que han prosperado figura la petición para que se instaure en Menorca el grado universitario de Ingeniería Alimentaria y del Medio Rural.

La Cámara, en virtud de la proposición, insta al Ejecutivo central a defender ante las instituciones europeas la flexibilización y la simplificación en la aplicación de las exigencias agrarias a los pequeños productores.