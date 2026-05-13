El Parlament pide que se cree una categoría propia de profesionales de embriología

Archivo - Una persona trabaja en un laboratorio. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament ha aprobado por una unanimidad la mayoría de puntos de una iniciativa socialista para pedir al Govern que, dentro de sus competencias, impulse la creación de una categoría estatutaria propia para los profesionales de embriología.

Ha sido en el marco de una Proposición No de Ley (PNL), defendida por el diputado del PSIB Carles Bona, y que en otros puntos insta al Ejecutivo autonómico a garantizar que esta categoría responda adecuadamente a las funciones asistenciales, técnicas y bioéticas efectivamente desarrolladas por estos profesionales.

En virtud de esta iniciativa, la Cámara insta igualmente al Ejecutivo central y al Ministerio de Sanidad a continuar la tramitación y culminar el procedimiento de creación de la especialidad sanitaria de Embriología Clínica dentro del sistema de formación sanitaria especializada.

SALUD FÍSICA Y MENTAL

Por otra parte, la comisión ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PP para instar al Govern a seguir impulsando, con la colaboración del IbSalut, programas de promoción de hábitos saludables y bienestar emocional, con especial incidencia en la prevención y la detección precoz de situaciones de riesgo.

En la misma línea, la PNL, defendida por la 'popular' Maria de Lluc Fornàs reclama al Govern que refuerce el papel de la atención primaria como eje vertebrados de las políticas preventivas, facilitando la derivación voluntaria de pacientes hacia programas comunitarios de actividad física, bienestar y participación social, especialmente en casos de malestar emocional leve o factores de riesgo asociados al sedentarios.

En virtud de la iniciativa, la Cámara también insta al Govern a fomentar la coordinación con los conseller insulares y los ayuntamientos para desarrollar iniciativas de salud comunitaria, con el aprovechamiento de los recursos, las infraestructuras y los espacios públicos existentes, sin generar duplicidades administrativas ni un incremento innecesario del gasto público.

Al mismo tiempo, se piden también programas específicos dirigidos a colectivos especialmente vulnerables, como personas mayores, jóvenes y las personas con riesgo de aislamiento social, con el objetivo de promover un envejecimiento activo, prevenir problemas de salud mental y favorecer la cohesión social.

La Cámara, igualmente, solicita al Ejecutivo autonómico que evalúe periódicamente el impacto de estas políticas en términos de prevención, mejora de la calidad de vida y sostenibilidad del sistema sanitario público, con el fin de garantizar la eficacia y el uso responsable de los recursos públicos.