El Parlament pide excluir a las personas sin residencia legal de los beneficios fiscales por nacimiento

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PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Presupuestos ha solicitado al Govern que incremente el importe de las deducciones y bonificaciones autonómicas vigentes por nacimiento o adopción de hijos y que excluya de las mismas a las personas sin residencia legal en España.

Así lo recoge una proposición no de ley (PNL) de Vox aprobada este martes con los votos a favor de PP y Vox, según ha informado el Parlament en una nota de prensa.

Entre otras medidas, la iniciativa reclama al Ejecutivo garantizar que estas deducciones y bonificaciones se apliquen bajo "el criterio de prioridad nacional y excluyendo a quienes no dispongan de residencia legal en España.

Por otro lado, la reunión de la comisión ha rechazado --con los votos a favor de todos los grupos menos Vox-- establecer en el tramo autonómico del IRPF la deducibilidad parcial de los gastos de suministros básicos del hogar a las familias numerosas españolas.

PNL FONDOS EUROPEOS

La Cámara ha tumbado una PNL socialista que reclamaba al Govern un informe público detallado sobre el grado de ejecución de los fondos europeos Feder, FSE+ y FTJ, las actuaciones realizadas y los recursos finalmente ejecutados, en un plazo máximo de tres meses.

La iniciativa también pedía, entre otros puntos, incorporar la vivienda asequible como "prioridad transversal" en una futura reprogramación o revisión de los fondos europeos estructurales 2021-2027.

Finalmente, instaba al Ejecutivo autonómico a comparecer ante la Comisión de Hacienda para informar sobre las decisiones adoptadas en relación con la reprogramación de estos fondos.