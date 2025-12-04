El Parlament pide fomentar el deporte federado entre las personas con diversidad funcional y riesgo de exclusión

Archivo - Instalaciones deportivas del parc de sa Riera en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a adaptar e implementar la Estrategia Nacional de Fomento del Deporte contra el Sedentarismo y la Actividad Física 2025-2030 con especial atención a las medidas destinadas a las personas con diversidad funcional y riesgo de exclusión.

Así se ha aprobado en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en el marco de una proposición no de ley (PNL) del PSIB que ha salido adelante por asentimiento.

En concreto, según ha informado la Cámara balear, la iniciativa reclama el impulso de campañas de difusión accesibles para dar visibilidad al deporte inclusivo y promover la participación de personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión en actividades físicas y deportivas.

Igualmente, el Parlament insta a las federaciones deportivas de las Islas a garantizar la participación efectiva de estas personas en sus actividades y competiciones federadas y, al Govern y consells insulares, a dar apoyo a las asociaciones y clubes que desarrollen proyectos para incorporar jóvenes en situación de vulnerabilidad al deporte, con líneas de ayuda específicas.

Además, se solicita que se garantice que las instalaciones deportivas públicas cumplen con los criterios de accesibilidad universal, así como un estudio sobre la viabilidad de impulsar programas de formación en materia de inclusión y accesibilidad.

Finalmente, la PNL pide al Govern y consells que analicen la posibilidad de elaborar un plan insular de accesibilidad deportiva que incluya un calendario orientativo de actuaciones, entre otros.

El socialista Marco Guerrero, que ha defendido la iniciativa, ha subrayado que la iniciativa nació en Ibiza cuando conoció el caso de un niño que sufre una enfermedad rara que quería jugar a fútbol pero que encontraba "dificultades reales" para participar en ámbito federado.

A pesar de que este caso se solucionó gracias a la sensibilidad de la SD Ibiza, para Guerrero, la posibilidad de jugar en un deporte federado "no puede depender de la voluntad de un club concreto".

MENORCA TALAYÓTICA

La Comisión ha aprobado otra PNL, en este caso del PP, relativa al pago del Ministerio de Cultura de la ayuda anunciada a la Menorca Talayótica.

El primer punto de la iniciativa --aprobado con seis votos a favor del PP y seis abstenciones de MÉS y PSIB-- reclama al Ministerio que cumpla con sus compromisos y obligaciones para abonar los fondos restantes de la ayuda prometida en 2022 al Consell Insular de Menorca para proyectos de la declaración de Menorca Talayótica Patrimonio de la Humanidad, que asciende a medio millón de euros.

Igualmente, con los votos a favor de todos los grupos presentes en la Comisión, el Parlament ha instado al Gobierno de España a continuar dando apoyo financiero a la investigación, conservación y difusión del patrimonio talayótico de Menorca, así como a garantizar el pago de las ayudas aprobadas y mantener una línea estable de financiación.

Por otro lado, se reclama al Govern y al Consell Insular que sigan accediendo a las ayudas para proyectos de protección, conservación y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial que convoca anualmente el Ministerio de Cultura.