El Parlament pide al Gobierno garantías en los sistemas de identificación digital en procesos electorales

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PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha instado al Gobierno a garantizar que cualquier sistema de identificación digital utilizado en procesos electorales incorpore obligatoriamente mecanismos de verificación en tiempo real.

Así se ha aprobado con los votos a favor de PP, MÉS, Vox, PP y la diputada Idoia Robas, en el marco de una proposición no de ley (PNL) del PP defendida por la diputada Sandra Palau, según ha informado la Cámara autonómica.

Igualmente, la iniciativa reclama al Gobierno que aplique de forma íntegra las garantías previstas en el Real Decreto 255/2025, evitando cualquier práctica que suponga una rebaja de los estándares de seguridad en el ámbito electoral.

Además, insta a la Junta Electoral Central a revisar de manera urgente sus criterios sobre la admisión de sistemas de identificación digital. Estos dos últimos puntos han salido adelante con los votos a favor de Ribas, Vos y PP y, en contra, de MÉS, PSIB y Unidas Podemos.

Entre otros puntos, la PNL solicita al Gobierno que someta estos sistemas a auditorías técnicas independientes previas a su utilización en procesos electorales, y que garantice la plena neutralidad institucional en la regulación y aplicación de los sistemas de identificación electoral.

Por otro lado, se ha aprobado por unanimidad una PNL también de los 'populares', defendida por Cristina Gil, que insta al Govern a continuar impulsando la Lonja de Palma como uno de los principales destinos mundiales del arte contemporáneo y consolidarla con un programa permanente de exposiciones de artistas reconocidos.