Parlament pide al Gobierno garantizar la suficiencia financiera de Baleares ante la "incertidumbre" del reparto del IVA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Presupuestos ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del PP que insta al Gobierno de España a garantizar la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma adoptando medidas en caso de que la aplicación de nuevos criterios en el reparto del IVA pueda implicar una reducción de los ingresos de Baleares.

Según han defendido los 'populares' en la reunión de la Comisión de este martes, la "incertidumbre" sobre el reparto del IVA y la "falta" de un sistema de financiación "justo y estable" para las Islas obligan a la Cámara balear a reclamar "con contundencia" las garantías para que la CAIB "no vuelva a ser víctima de un agravio comparativo".

Asimismo, con los votos favorables de todos los grupos menos cuatro en contra de los socialistas, el Parlament pide al Gobierno que presente en el plazo máximo de tres meses un informe detallado sobre el impacto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el reparto de la recaudación del IVA y su incidencia en el Sistema de Financiación Autonómico, con una estimación específica para las Islas.

También se reclama un acuerdo de coordinación y transparencia que evite agravios comparativos entre territorios y establezca criterios claros, objetivos y estables en la localización de las operaciones sujetas al IVA.

Finalmente, se solicita al Gobierno que cumpla con la ley 22/2019 en cuanto a la cesión efectiva del 50 por ciento de la totalidad de la recaudación líquida por el IVA, incluido el aumento del 18 al 21 por ciento y del 8 al 10 por ciento desde 2012. Estos dos últimos puntos han salido adelante por unanimidad.

PNL CENTRALO TÉRMICA ALCANADA

Por otro lado, la Comisión de Hacienda y Presupuestos ha rechazado --con siete votos en contra de Llorenç Córdoba y el PP y cinco a favor de MÉS per Mallorca y PSIB-- una PNL socialista sobre la descontaminación de la central términca de Alcanada y el despliegue del proyecto Alcúdia Tech Mar.

En concreto, la iniciativa pedía al Govern que todas las fases de la descontaminación de la central térmica se financien con cargo al fondo de transición justa u otros fondos europeos compatibles, y establecer un calendario público y transparente con plazos concretos para cada fase.

Igualmente, pedía al Ejecutivo que informara trimestralmente sobre el estado de ejecución de los 17,4 millones de euros del fondo de transición justa, y que reafirmara su compromiso con los proyectos de la Estrategia Baleares 2030, especialmente los vinculados a la innovación y a la economía verde y azul, como Alcúdia Tech Mar.