El Parlament pide al Gobierno más destinos y plazas para pensionistas de Menorca y Pitiusas en los viajes del Imserso

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Gobierno de España a ofrecer un mayor número de destinos y de plazas para los pensionistas de Menorca, Eivissa y Formentera en el programa de turismo del Imserso, con salidas directas desde las dos primeras islas para evitar la discriminación.

Así se ha aprobado por unanimidad este jueves en la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales en la que se ha debatido una proposición no de ley (PNL) del PP, según ha informado la Cámara autonómica.

Igualmente, la iniciativa solicita al Gobierno que continúe subvencionando los desplazamientos desde Eivissa y Menorca a Palma a los interesados en hacer viajes del Imserso con salida y llegada a la capital balear.

También reclaman que se estudie la posibilidad de que los desplazamientos de Menorca y Pitiusas a Palma para hacer viajes del Imserso se puedan abonar directamente a la agencia en la que se contrata el viaje.

Por otro lado, con los votos a favor de todos los grupos y cinco abstenciones de MÉS y PSIB, el Parlament pide al Gobierno incluir apoyo psicológico especializado para personas mayores en el plan estatal.

Asimismo, la PNL insta a los ayuntamientos a elaborar programas específicos de actividades para las personas mayores y a impulsar y fomentar convenios con entidades para realizar talleres de bienestar emocional.

Finalmente, la Cámara insta a los ayuntamientos a poner en marcha un servicio de ayuda personalizada para personas mayores de su municipio con gestiones administrativas, trámites telemáticos acompañamiento a cajeros.

Estos puntos han sido aprobados con los votos a favor de Agustín Buades, Vox y PP, un voto en contra de Més per Menorca y cinco abstenciones de MÉS per Mallorca y PSIB.

PNL VIVIENDA DE EMANCIPACIÓN

La Comisión de Asuntos Sociales ha debatido otra PNL, en este caso de los socialistas, que ha salido adelante parcialmente. Entre los puntos aprobados, el Parlament insta al Govern a garantizar que los jóvenes tutelados y extutelados que lo necesiten tengan acceso al servicio de vivienda de emancipación.

La Cámara pide también al Ejecutivo autonómico que establezca y refuerce mecanismos de colaboración con entidades del tercer sector y administraciones locales para habilitar nuevas viviendas para jóvenes en proceso de emancipación y a aceptar las ofertas presentadas por entidades.

Finalmente, piden el impulso de ayudas complementarias para facilitar la transición a la Red de Emancipación hacia el acceso a una vivienda independiente, incluyendo incentivos al alquiler.

Estos puntos de la iniciativa han sido aprobados con 13 votos a favor de todos los grupos y el voto en contra de Vox.

Por otro lado, los votos en contra de PP y Vox han tumbado las partes de la PNL que pedían constatar el incremento de la lista de espera para obtener plaza de alojamiento en la Red de Emancipación, así como incrementar el presupuesto de esta Red y ampliar el número de plazas.

Del mismo modo, la propuesta del PSIB reclamaba al Govern garantizar el acceso a todos los servicios y prestaciones de la Red de Emancipación para jóvenes extutelados sin requisitos de residencia mínima de tres años.