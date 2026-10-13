El Parlament pide al Gobierno medidas fiscales para compensar el incremento del coste de la vida en Baleares

(Foto de ARCHIVO) Una persona reposta gasolina en un coche, en una gasolinera - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha pedido al Gobierno que adopte medidas fiscales y compensaciones para compensar el incremento del coste de la vida en Baleares.

Es, en líneas generales, el contenido de la proposición no de ley (PNL) que la diputada 'popular' Maria de Lluc Fornas ha defendido este martes ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara autonómica.

Entre las peticiones, muchas de las cuales se plantea que se extiendan al menos hasta finalizar este año, destacan la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, la bajada del impuesto especial sobre la electricidad al tipo mínimo, la reducción del IVA del combustible al 10%, la rebaja del impuesto especial sobre los hidrocarburos al mínimo permitido por la Unión Europea (UE) o la eliminación del IVA de los alimentos básicos y los productos esenciales.

La iniciativa también propone implementar un plan de ayudas al sector agrícola, ganadero, pesquero, de transportes, industrial, de la construcción y del comercio, entre otros; la revisión del sistema de compensación del transporte marítimo y aéreo de mercancías y la incorporación "de manera sistemática" del impacto de la insularidad en el diseño de las políticas fiscales.

Al Govern, por su parte, se le ha instado a adoptar nuevas medidas temporales, adicionales y complementarias a las que adopte el Estado, ya sean en forma de reducción de impuestos o de ayudas directas a los sectores económicos más afectados.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA INSULARIDAD

La Comisión de Hacienda y Presupuestos, por otra parte, ha aprobado dos puntos de una PNL defendida por el socialista Carles Bona sobre el impulso de la investigación sobre insularidad, territorio y estudios urbanos.

El Parlament ha reconocido la necesidad de disponer de conocimiento científico, datos e investigaciones específicas sobre las transformaciones demográficas, urbanas y territoriales y sus efectos económicos, sociales, territoriales y ambientales.

También ha instado al Govern a garantizar que el apoyo y la financiación pública de las cátedras se desarrollen con "pleno respeto" a la autonomía universitaria y la libertad académica y científica.

Ha rechazado, no obstante, medidas como la continuidad de la Cátedra de Insularidad de la UIB a partir de 2027, recuperar la Cátedra de Estudios Urbanos, garantizar la continuidad de varias líneas de investigación y fomentar la cooperación de la universidad con otros centros de Europa.