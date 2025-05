El Parlament pide al Govern acciones para combatir la estacionalidad y rechaza un estudio sobre plazas ilegales

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a implementar y continuar combatiendo la estacionalidad con una serie de medidas y, por otro lado, ha rechazado pedir al Ejecutivo un estudio sobre el número total de plazas turísticas ilegales.

Así se ha acordado en la Comisión de Turismo, Comercio, Trabajo, Cultura y Deportes de este jueves en la que se han debatido dos proposiciones de ley (PNL).

La primera de ellas, defendida por el diputado socialista Llorenç Pou, solicitaba al Govern la elaboración y publicación de un estudio sobre el número de plazas turísticas ilegales existentes, así como su distribución por tipologías y territorios.

El PP había presentado una enmienda para modificar este único punto y que la petición al Govern fuera continuar trabajando para combatir la oferta ilegal general y la de alquiler turístico ilegal en particular durante la legislatura y tal como establece el decreto ley turístico convalidado recientemente.

No obstante, los socialistas no han aceptado la enmienda y finalmente la iniciativa ha sido rechazada con siete votos en contra de PP y Vox y seis a favor de Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y PSIB.

Posteriormente, los miembros de la Comisión han dado luz verde a una PNL 'popular', defendida por la diputada María Salomé Cabrera, relativa a implementar medidas y a continuar combatiendo la estacionalidad.

En concreto, con siete votos a favor de PP y Vox, uno contrario de Unidas Podemos y cinco abstenciones de MÉS y PSIB, se ha aprobado instar al Govern a trabajar conjuntamente con los consells insulares, ayuntamientos, sector turístico y entidades implicadas para impulsar acciones de dinamización de los territorios en temporada baja, priorizando la cultura, el deporte, el producto local y la calidad de vida.

Igualmente, la Cámara solicita al Ejecutivo y a los consells insulares a continuar manteniendo las líneas de ayuda y los patrocinios a los eventos con finalidades desestacionalizadoras. Este punto ha salido adelante con 11 votos a favor de PP, Vox y PSIB, uno en contra de Podemos y una abstención de MÉS.

Otro de los puntos --aprobado con ocho votos a favor de PP, Vox y MÉS, uno en contra de Podemos y cuatro abstenciones del PSIB-- reclama al Ejecutivo que continúe trabajando en el seno del Comité de Desarrollo de rutas aeroportuarias en Baleares para identificar y consolidar los mejores mercados y oportunidades para continuar combatiendo la estacionalidad.

El Parlament insta también al Govern a establecer las herramientas jurídicas y normativas que permitan al sector turístico adaptarse y poder iniciar en los segmentos de merado que "realmente" sean desestacionalizadores. PP y Vox han votado a favor de este punto mientras que el resto de grupos ha emitido un voto contrario.

Por unanimidad, se ha aprobado solicitar al Ejecutivo a continuar impulsando inversiones públicas en las zonas turísticas que lo requieran en cuanto a la reconversión de las zonas pioneras, a la recuperación y la conservación del medio natural y en las infraestructuras del ciclo del agua, así como a trabajar para potenciar la formación y la recualificación de los equipos humanos para adaptarse a las nuevas tendencias y a la oferta turística diversificada.

Por último, la Comisión ha dado el visto bueno a instar al Gobierno de España a, cuando haya Presupuestos Generales del Estado, impulsar medidas de creación de puestos de trabajo y a bonificar las empresas que mantengan abierto su establecimiento más allá de los seis meses de temporada, con reducciones de las cuotas en la Seguridad Social de sus trabajadores, hasta un 50 por ciento.

Este punto ha sido aprobado con siete votos a favor de PP y Vox y seis en contra de Unidas Podemos, MÉS y PSIB. El grupo socialista había presentado cuatro enmiendas, relativas a no aumentar el número de turistas a nivel anual y a concentrar las medidas para desestacionalizar en los meses de noviembre y abril, que han sido rechazadas por los 'populares'.