El Parlament pide al Govern medidas de simplificación administrativa para las familias monoparentales

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PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament ha aprobado una proposición no de ley (PNL) con la que solicita al Govern que impulse medidas de simplificación administrativa para las familias monoparentales.

La iniciativa ha sido defendida por el PP y aprobada por unanimidad en todos los puntos menos uno, en el que MÉS per Mallorca se ha abstenido, según ha informado la Cámara balear.

Con esta PNL, el Parlament insta al Govern a modificar el decreto 28/2020 para mantener la vigencia del título de familia monoparenal hasta que el último de los hijos cumpla los 26 años, siempre que se mantengan los requisitos legalmente establecidos.

Igualmente, solicita un sistema que evite la renovación anual del título cuando los hijos mayores de 21 años continúen cursando estudios, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la Administración cualquier circunstancia que suponga la pérdida de condición de familia monoparental.

También reclama al Govern que promueva la simplificación administrativa en beneficio de las familias monoparentales, impulsando un nuevo modelo de tramitación telemática de las solicitudes de expedición y renovación del título.

Finalmente, pide que se fijen plazos máximos de resolución en los procedimientos de reconocimiento y renovación del título y que se promueva la digitalización del título con herramientas electrónicas que faciliten el uso y la acreditación ante las diferentes administraciones y entidades.

INICIATIVA DE VOX SOBRE INMIGRACIÓN

La Comisión de Asuntos Sociales ha debatido otra PNL, en este caso de Vox, relativa a la "saturación de los servicios públicos provocada por la inmigración masiva" que ha sido rechazada en la mayoría de sus puntos.

No obstante, la Cámara ha aprobado --con los votos a favor de PP, Vox y Agustín Buades-- solicitar al Gobierno que frene las políticas de "inmigración masiva", asegurando una protección adecuada y de calidad para todos los españoles.

También ha instado al Gobierno a aumentar la inversión y adoptar las medidas necesarias para garantizar en toda España una mejora de las infraestructuras y servicios de los centros educativos.

Igualmente, ha reclamado al Ejecutivo central medidas necesarias para garantizar que ningún español quede fuera del sistema de educación pública por falta de plazas y para garantizar la mejora de las condiciones laborales de los docentes.

La iniciativa ha instado al Gobierno y al Govern a garantizar ayudas directas y bonificaciones fiscales a las familias españolas para gastos educativos, incluidos los gastos de comedor, material escolar, uniformes, transporte o clases extracurriculares.

Por último, ha pedido al Gobierno que combata "el fenómeno del turismo sanitario" desde todas las administraciones públicas, y que impulse las medidas necesarias para garantizar la calidad asistencial de los pacientes especialmente vulnerables.