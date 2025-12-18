El Parlament pide al Govern un plan para abrir los patios escolares en verano a modo de refugios climáticos

Archivo - Nuevo edicifio del CEIP Blai Bonet de Santanyí. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES - Archivo

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado al Govern que impulse un plan para que los patios de los centros educativos se abran en los meses de verano para que sean empleados como refugios climáticos, especialmente en municipios de mayor vulnerabilidad social y riesgo de calor extremo.

La Comisión de Educación y Universidades ha aprobado, parcialmente, esta medida recogida en la proposición no de ley (PNL) defendida por la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon y que se haga en colaboración con los ayuntamientos y las comunidades educativas.

En la misma iniciativa se ha pedido que al Govern que establezca líneas de ayudas y financiación para la adecuación de los patios escolares, en las que se incluya la instalación de elementos de sombra natural o artificial, fuentes de agua, zonas verdes y mobiliario urbano que favorezca el confort térmico.

Además, se ha planteado que el Govern integre criterios de adaptación climática y multifuncionalidad en la planificación y remodelación de los espacios escolares, de forma que "puedan servir como equipamientos de barrio durante todo el año".

En ese mismo sentido, se ha solicitado que el Govern y los ayuntamientos promuevan campañas de difusión y sensibilización para informar la ciudadanía sobre la existencia y horarios de estos espacios, al fomentar un uso "cívico, inclusivo y responsable".

Todos estos puntos han quedado aprobados con los 12 votos a favor de todos los partidos políticos presentes en la comisión, excepto un representante de Vox.

El punto de la iniciativa que ha decaído es el que hacía referencia a que el Govern se coordinada con los Consells insulares para que pudieran dar financiación complementaria a los ayuntamientos para la adecuación de los patios escolares como refugios climáticos, en el marco de sus competencias en "adaptación climática, sostenibilidad y asistencia municipal". Aquí han votado en contra los siete diputados de PP y Vox, frente a los seis votos favorables de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto.

RESPETO A LA LIBERTAD DE CÁTEDRA PERO SIN APOYAR A DOCENTES

La misma comisión ha debatido otra PNL, en este caso presentada por el diputado del PSIB Àlex Pitaluga, sobre la libertad de expresión y de cátedra del profesorado, que también ha recibido luz verde de un modo parcial.

De este modo, el Parlament ha instado al Govern a garantizar el "respeto absoluto" a la libertad de expresión y de cátedra del profesorado dentro y fuera de los centros educativos, de acuerdo con los artículos 20 y 27 de la Constitución Española y con los principios democráticos que inspiran la educación pública.

También se ha solicitado que el Ejecutivo asegure que la Conselleria de Educación y Universidades actúa con "plena imparcialidad" y "respecto a los derechos fundamentales", y que "en ningún caso" lleva a cabo actuaciones o requerimientos que "puedan ser percibidos como advertencias, presiones o intentos de intimidación ideológica al profesorado".

Igualmente, se ha pedido al Govern que manifieste públicamente su "compromiso" con el pensamiento crítico, la cultura democrática y la defensa de los derechos humanos, "elementos esenciales de la formación del alumnado y del prestigio del sistema educativo público". Casi todos los diputados de la comisión han

Los 12 parlamentarios de casi todos los partidos políticos han dado su apoyo a estos puntos de la iniciativa, menos el diputado de Vox.

No obstante, la mayoría los siete votos en contra de PP y Vox han rechazado el punto que pedía al Govern que expresara su apoyo a los docentes de Menorca e Ibiza que, supuestamente, había recibido un "toque de atención" de la Conselleria por promover actos en favor del pueblo palestino.

En la iniciativa, el PSIB ha recalcado que esto habría generado "inquietud" dentro de la comunidad educativa y ha solicitado que se garantice que "ningún profesional de la educación sea objeto de represalia, sanción o advertencia por haber expresado de manera pacífica opiniones en defensa de los derechos humanos o de la paz".