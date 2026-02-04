El Parlament pide al Govern que refuerce las campañas de sensibilización y prevención del sida y las ETS

Archivo - Fachada del Parlament - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado una iniciativa que insta al Govern a reforzar las campañas de sensibilización y prevención del VHI/sida y de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), especialmente entre la población joven y la de más incidencia de contagios y colectivos vulnerables.

La proposición no de ley (PNL) de MÉS per Mallorca se ha debatido este miércoles en la Comisión de Salud y ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos menos Vox, que se ha abstenido en la mayoría de puntos.

La Cámara también reclama al Govern que amplíe y facilite el acceso a la prueba rápida y al diagnóstico precoz, así como que garantice el acceso universal y equitativo a la profilaxis preexposición (PrEP).

La PNL hace referencia también a un refuerzo de la coordinación y de la financiación estable a las entidades sociales y comunitarias que trabajan en el ámbito del VHI y de las ETS, reclama programas educativos en salud sexual en los centros educativos y asegurar una atención sanitaria integral y libre de discriminación a las personas que viven con VHI.

Sin embargo, la Comisión ha rechazado --con los votos en contra de PP y Vox-- sumarse al apoyo de la Coordinadora Estatal de VHI y Sida a la regularización extraordinaria de personas migrantes.

LIQUIDAR LA DEUDA CON EL IBSALUT

La Comisión de Salud ha aprobado otra PNL, en este caso el PP, con la que insta al Gobierno de España a liquidar la deuda acumulada con el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) por la asistencia sanitaria y hospitalaria prestada a los internos del centro penitenciario de Mallorca, que asciende a 8,3 millones de euros.

Del mismo modo, se pide al Ejecutivo central que establezca las dotaciones presupuestarias y los mecanismos administrativos necesarios para asegurar el pago completo y en un plazo máximo de 30 días al IBSalut de todas las facturas generadas por este concepto.

Igualmente, el Parlament reclama un mecanismo de compensación financiera o liquidación automática entre el Gobierno el IBSalut para evitar la generación y acumulación futuras de deudas, así como acelerar el proceso para la completa transferencia de la sanidad penitenciara a la Comunidad Autónoma.