El Parlament pide al Govern y a la UIB acelerar el proyecto de ampliación de la sede universitaria en Menorca

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern y a la Universitat de les Illes Balears (UIB) a acelerar la tramitación y la ejecución del proyecto de ampliación de la sede universitaria de la UIB en Menorca.

Así lo recoge una proposición no de ley (PNL) de Més per Menorca aprobada este jueves por unanimidad en la Comisión de Educación y Universidades, según ha informado el Parlament.

Igualmente, la Comisión ha validado otra PNL del grupo socialista, aprobada con 12 votos a favor de todos los grupos y uno en contra de Vox, sobre el plan de climatización de los centros educativos.

En concreto, la Cámara insta a la Conselleria de Educación y Universidades a poner en marcha este plan, previsto en el Acuerdo Marco con el profesorado, "lo antes posible", con un presupuesto específico y un calendario de aplicación esta legislatura.

Este plan, según pide la PNL, se tendrá que elaborar y ejecutar con criterios de equidad territorial, sostenibilidad y eficiencia energética, con prioridad para los centros con condiciones más extremas y las infraestructuras más antiguas o deficientes.

La iniciativa reclama también al Ejecutivo que garantice la aplicación efectiva y la revisión periódica del Protocolo general de actuación del ámbito educativo frente a las altas temperaturas excepcionales.

Finalmente, solicita medidas urgentes de climatización natural de los espacios exteriores de los centros educativos, como reducir las superficies de cemento, crear zonas con sombra y vegetación y mejorar los patios escolares como espacios saludables y educativos.