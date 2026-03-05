El Parlament pide que se incorporen maestros y pedagogos adicionales en las aulas Ueeco

Archivo - Fachada del Parlament Balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament insta al Govern a incorporar a partir del curso que viene los maestros de educación especial o pedagogía terapéutica adicionales en cada aula especializada dentro de colegio ordinario, las conocidas como aulas Ueeco, que sean solicitados por los centros educativos.

Así lo recoge una proposición no de ley (PNL) de Més per Menorca que ha aprobado por unanimidad este jueves la Comisión de Educación y Universidades, según ha informado la cámara autonómica.

En concreto, la iniciativa pide a la Conselleria de Educación y Universidades incorporar a los educadores de manera provisional hasta que no se apruebe el nuevo decreto de inclusión.

El objetivo es que las nuevas incorporaciones "atiendan las necesidades y diferentes realidades de cada centro, con funciones específicas de acompañamiento y coordinación con las aulas ordinarias".

NUEVA TITULACIÓN DE GUÍA DE MEDIO NATURAL

Asimismo, el Parlament ha aprobado una PNL socialista para impulsar la creación de una nueva titulación media como alternativa al grado formativo de Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre.

En concreto, la iniciativa reclama al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que se añada una titulación oficial adaptada a la realidad de los territorios insulares y costeros, con especialización en actividades físico-deportivas en el medio marino.

La iniciativa también insta al Govern a participar "activamente" con el Ministerio en la Conferencia Sectorial de Educación para impulsar esta nueva titulación.

En ese sentido, han instado al Ejecutivo regional a trabajar con centros educativos, el sector náutico, las federaciones deportivas, y entidades de salvamento y actividades subacuáticas para definir los contenidos de la certificación.

Por último, el Parlament ha instado al Govern a que la nueva titulación no sustituya a la actual para los centros que quieran mantenerla.