El Parlament pide mantener la gratuidad y las tarifas del transporte para residentes en Eivissa, Menorca y Formentera

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha solicitado al Govern que garantice que la desaparición de la Tarjeta Ciudadana de Palma como título de transporte no implique la "pérdida de derechos" como el acceso a la gratuidad o las tarifas reducidas en el transporte público para los residentes de Eivissa, Menorca y Formentera.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) que ha quedado aprobada este miércoles de manera parcial en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament y que ha defendido el diputado del PSIB Àlex Pitaluga.

Los socialistas han hecho esta petición dado que hasta ahora estas personas utilizaban este abono en virtud de los convenios existentes, para acceder a servicios esenciales como el aeropuerto de Son Sant Joan, el campus de la Universitat de les Illes Balears o el Hospital Universitario Son Espases.

Por otra parte, se reclamará al Govern que abra un proceso de coordinación y diálogo con el Ayuntamiento de Palma y con los Consells insulares de Eivissa, Menorca y Formentera, con el objetivo de acordar una solución conjunta que garantice a los residentes de estas islas el acceso a los servicios esenciales en condiciones equivalentes a las que se aseguraban con la Tarjeta Ciudadana de Palma. Estos dos puntos han quedado aprobados por unanimidad.

No obstante, los siete diputados del PP y el no adscrito Xisco Cardona han rechazado el punto que instaba al Govern y los Consells insulares de Eivissa, Menorca y Formentera a impulsar, a medio plazo, la evolución del sistema de tarjetas y títulos de transporte público hacia un modelo de tarjeta de transporte de ámbito autonómico.

Este debería ser plenamente interoperable entre todas las islas, permitir la integración de los diferentes sistemas insulares y municipales existentes, al basarse en criterios de "equidad territorial, igualdad de acceso y no discriminación". El objetivo es garantizar los "mismos derechos, condiciones y beneficios" en materia de movilidad a todos los residentes de Baleares, con independencia de la isla de residencia. En este punto han votado a favor PSIB y MÉS per Mallorca, mientras que Més per Menorca se ha abstenido.

En la misma comisión se ha debatido otra PNL, en este caso defendida por el diputado del PP Sebastià Mesquida, sobre la falta de inversiones estatales en materia de litoral y también ha resultado aprobada, aunque en este caso en su totalidad.

Con ella, el Parlament insta el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a aprobar y ejecutar un plan específico de inversiones para el litoral de Baleares, consensuado con el Govern, con la dotación presupuestaria "suficiente" y una calendarización "definida". Votos a favor de ocho diputados de PP, MÉS per Mallorca y Cardona, con cinco abstenciones de PSIB y Més per Menorca.

Asimismo, se reclama al Ministerio que lleve a cabo, con carácter "prioritario", las actuaciones necesarias para garantizar "la seguridad y el buen estado" de las infraestructuras situadas en el dominio público maritimoterrestre de Baleares. Apoyado por PP, Més per Menorca y Cardona con abstenciones de PSIB y MÉS per Mallorca.

Por último, el Parlament pide al Ministerio, en virtud de los mecanismos previstos en el Real Decreto 994/2022, potenciar y hacer efectiva la colaboración con la administración autonómica competente en Baleares. Nueve votos a favor de PP, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Cardona, con cuatro abstencione del PSIB.