El Parlament pide negociar y redactar una nueva ley para actualizar la clasificación profesional de los funcionarios

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PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament reclamará al Govern que negocie y redacte una nueva ley de cuerpos y escalas de funcionarios, para regular de manera actualizada la clasificación profesional del Estatuto Básico del Empleado Público.

Este es el único punto que ha obtenido el visto bueno de la proposición no de ley (PNL), defendida por la diputada del PSIB Teresa Suárez, que ha quedado aprobada parcialmente este jueves en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

En este caso, los seis diputados de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han votado a favor de la iniciativa, mientras que los siete de PP y Vox se han abstenido.

Por otra parte, se ha rechazado el punto en el que la Cámara autonómica le solicitaba al Govern que se establecezca un calendario concreto para el desarrollo de estos trabajos legislativos, con plazos definidos y con la participación "efectiva" de las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo marco de abril del 2025. Aquí han votado en contra los siete representantes de PP y Vox, mientras que los seis restantes han votado a favor.

Habrá otro punto que se debatirá en el pleno del Parlament, ya que la votación ha quedado empatada por los seis votos favorables de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca, los seis votos contrarios de PP y la abstención de Vox.

Este hace referencia a que el Govern tenga que iniciar de manera "inmediata", en el seno de la Mesa de Negociación de los empleados públicos, los trabajos de negociación para la elaboración de una nueva ley de función pública de Baleares, de acuerdo con el acuerdo marco firmado.

Seguidamente, la misma comisión ha debatido otra PNL, en este caso defendida por la diputada del PP Salomé Cabrera, sobre el impulso a la cultura mediante la Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB).

Con ella, el Parlament insta al Govern y el ICIB a continuar con el "buen trabajo desarrollado", aposte por la cultura y, en concreto, se impulse el sector audiovisual como "sector estratégico" y "agente de diversificación económica" mediante la Illes Balears Film Commission y conjuntamente con las Film Commission insulares, para constituir una red "sólida" de colaboración y de impulso. Este punto ha recibido el voto a favor de los seis diputados del PP y siete abstenciones del resto de parlamentarios.

Además, se ha solicitado al Govern que continúe el apoyo a los artistas locales, a la proyección exterior, al aumentar sus posibilidades de crecimiento y visibilidad a nivel nacional e internacional, y la modernización de las industrias culturales. Aquí han votado a favor los 12 diputados de PP, PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca y la diputada de Vox se ha abstenido.