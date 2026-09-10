El Parlament pide un plan de gestión de las montañas submarinas del Canal de Mallorca

Archivo - Descubiertas Más De 100 Especies En La Montaña Submarina Del Gorringe, Portugal. - OCEANA, CARLOS SUÁREZ/ EP - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el apoyo de todos los grupos políticos salvo Vox, que se ha abstenido, ha instado al Gobierno estatal y al Govern balear que se coordinen para aprobar un plan de gestión de las montañas submarinas del Canal de Mallorca.

Es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) que, defendida por la diputada socialista Pilar Carbonero, ha sido aprobada en la reunión de la Comisión de Economía del Parlament celebrada este jueves.

La iniciativa reclama que este plan establezca zonas de protección estrictas que garanticen, cuando sea compatible con su conservación, la continuidad de la pesca artesanal tradicional debidamente acreditada.

También insta al Govern a solicitar a los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Agricultura y Pesca el inicio de los trámites previstos en la legislación para declarar las formaciones montañosas del Canal de Mallorca como parque nacional marino.

Esto, señala la PNL, serviría para crear una zonificación que incluya un área central de protección estricta libre de actividades extractivas y otra con usos regulados.

El Parlament, en este punto con el voto en contra de Vox, ha celebrado la inclusión de las montañas submarinas del Canal de Mallorca en la Red Natura 2000 marina, aunque ha constatado que estos espacios necesitan figuras de protección.

El PP tenía previsto defender una PNL relativa a la adopción de medidas reductoras del impacto medioambiental de los envases de óxido nitroso --el gas de la risa-- en su consumo ligado al ocio, pero la ha retirado.