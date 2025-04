El Parlament pide una residencia para profesionales sanitarios que se desplacen a Ibiza

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament ha aprobado este miércoles una iniciativa del PP en la que se insta al Govern a iniciar las actuaciones para la construcción de una residencia para cubrir temporalmente la necesidad de vivienda de los profesionales sanitarios que se trasladan a Ibiza.

La Proposición No de Ley (PNL) ha sido defendida por la 'popular' Sandra Palau y ha contado con el voto favorable de PP, PSIB y Vox. MÉS per Mallorca ha votado en contra y Més per Menorca se ha abstenido.

Por otra parte, la Comisión de Salud ha rechazado parte de una iniciativa defendida por la socialista Patricia Gómez para incorporar el catalán en los consentimientos informados, como mínimo, en las historias clínicas de todos los hospitales y centros de salud. PP y Vox han tumbado la propuesta.