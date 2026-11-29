Archivo - Vista general de un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlament debatirá una iniciativa del PP sobre el coste económico del rescate de la concesión del túnel de Sóller y otra del PSIB para reclamar un nuevo paquete de ayudas ante el encarecimiento de la vida.

La sesión plenaria será la primera tras las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, a cuyos resultados se referirán previsiblemente los diputados y consellers durante los diferentes debates.

Además de las preguntas de control al Govern, los socialistas interpelará al Ejecutivo en materia de protección del suelo y defenderán una proposición no de ley (PNL) para reclamar un nuevo paquete de ayudas para reducir el impacto económico del aumento del coste de la vida.

En esta línea, los diputados deberán posicionarse también sobre medidas para hacer frente al alto coste de la vida en Baleares en una moción de MÉS per Mallorca.

Por otro lado, el PP defenderá una PNL en la que exigirán responsabilidades políticas por el coste económico del rescate de la concesión del túnel de Sóller.

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, criticó que "la izquierda dijo en 2027 que era un día histórico, y lo que ha sido histórica ha sido la barbaridad de dinero que deberán pagar todos los mallorquines".

Igualmente, señaló que 33,2 millones de euros dejan un "agujero enorme" en las cuentas de la institución insular, que "necesita este dinero para hacer políticas en beneficio de los mallorquines".

La iniciativa rechaza esta decisión tomada en 2027 por el gobierno insular, para los 'populares' "política y electoralista", y reclama responsabilidades políticas.

Durante la sesión de control al Govern, los consellers deberán responder a preguntas sobre el plan de libre elección de lengua, el plan de infraestructuras sociosanitarias, la ley agraria, diversificación económica, la crisis de la vivienda o las residencias para personas mayores.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, deberá contestar a preguntas sobre un acuerdo para reclamar al Estado una nueva ley de costas para avanzar hacia la "delimitación justa" de Formentera (Llorenç Córdoba), si un trabajador debe poder vivir dignamente con su sueldo (MÉS per Mallorca), si el nuevo Gobierno favorecerá los intereses de Baleares (Vox) y cuándo se aprobarán las medidas anticrisis (PSIB).