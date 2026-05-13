El Parlament premia a 23 estudiantes de diferentes centros educativos en sus concursos de dibujo y redacción de 2026

Entrega de los premios de la 22ª edición del concurso de dibujo y la 19ª edición del concurso de redacción del Parlament. - PARLAMENT

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música de Baleares ha acogido este miércoles el acto de entrega de premios de la 22ª edición del Concurso de dibujo 'Un Parlament para todo el mundo' y de la 19ª edición del Concurso de expresión escrita 'Valores y Parlament' para las categorías de Baleares y Mallorca, en el que se ha premiado a 23 alumnos.

En esta edición organizada por el Parlament, con la colaboración de la Consellería de Educación y Universidades, se han presentado 2.818 dibujos y 1.674 redacciones de 110 centros de todas las islas --77 de Mallorca, 13 de Menorca, 16 de Eivissa y cuatro de Formentera--, que suponen un récord de participación.

En un comunicado, el hemiciclo ha apuntado que la organización de los concursos de dibujo y expresión escrita tiene por objetivo dar a conocer a todo el alumnado de 6º de Primaria de Baleares el funcionamiento, la organización y la composición de la cámara parlamentaria. Así, mediante la elaboración de un dibujo y/o de una redacción, se pretende que se conozca más la institución.

Este miércoles, ante un auditorio con 500 niños, se han entregado los premios a las categorías 'Baleares', 'Especiales Baleares' y 'Mallorca' en un acto celebrado al Conservatorio Superior de Música de Baleares y que ha contado con la presencia del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

También han estado presentes los miembros de la Mesa del Parlament, es decir el vicepresidente primero, Mauricio Rovira, la vicepresidenta segunda, Mercedes Garrido, la secretaria primera, Coia Sugrañes, y la secretaria segunda, Pilar Costa. Por otra parte, ha asistido, en representación de la Conselleria de Educación y Universidades, la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera.

Le Senne ha dado la bienvenida a los asistentes y ha expresado su "gran satisfacción" por la elevada participación de este año y ha alentado los alumnos a "mantener la creatividad y el esfuerzo en sus años de formación". A continuación se ha procedido a la entrega de premios.

El 22 de mayo se entregarán los premios de la categoría 'Menorca', el 28 de mayo los premios categoría 'Eivissa' y el 29 de mayo los premios categoría 'Formentera', en actos que se celebrarán en cada una de las islas.