El Parlament ratifica su intención de reformar la Constitución para que Formentera tenga un senador propio

FORMENTERA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha ratificado su intención de reformar la Constitución Española para que Formentera pueda contar con un senador propio.

El pleno ha debatido y aprobado este martes el mantenimiento de la proposición de ley para reformar el artículo 69.3 de la Carta Magna que fue impulsada por el PSIB y Gent Per Formentera en 2018 y aprobada durante la anterior legislatura.

La iniciativa, que ahora deberá ser presentada ante el Congreso para su eventual tramitación, ha recibido 50 fotos favorables y cinco en contra. Cuatro diputados de la Cámara autonómica se han ausentado de la votación.

El PSIB, en un comunicado, ha recordado que la designación del senador propio es una reivindicación histórica, en especial desde que Formentera tiene Consell insular.

La diputada Pilar Costa ha considerado que Formentera "vive una situación anacrónica, con una alternancia de senadores ibicencos y formenterenses a través de un sistema de suplencia". Dicho sistema, ha añadido, es "totalmente injusto y anormal".

El secretario general de la Federación socialista en Formentera, Rafel Ramírez, ha celebrado que se haya dado un paso más en una "reclamación histórica que debe solucionarse", puesto que Formentera es el único territorio insular español sin senador propio.