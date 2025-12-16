El Parlament rechaza ampliar las bonificaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales a mayores de 36 años

Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 16 diciembre 2025 17:26
PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament ha rechazado una proposición no de ley (PNL) que reclamaba que el tipo reducido del 2% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados no se limite a menores de 36 años.

Siete votos en contra de PP y MÉS per Mallorca han rechazado la PNL del PSIB, defendida por el diputado Llorenç Pou, que instaba al Govern a "no discriminar a los ciudadanos por razón de edad en su acceso a una vivienda". Según ha informado la Cámara balear, Vox y Més per Menorca se han abstenido (2 votos) y los socialistas han votado a favor (4 votos).

La iniciativa pedía al Govern que garantizara que el tipo de gravamen aplicable en el ITP y actos jurídicos documentados del 2 por ciento no sea aplicable únicamente a los menores de 36 años, sino también a las personas de 36 o más que cumplan los requisitos del artículo 10.d del Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma en materia de tributos cedidos por el Estado.

