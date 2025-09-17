El Parlament rechaza el cierre de la base militar del Puig Major y la transferencia de sus terrenos a Baleares

El diputado de UP José María García interviene en la Comisió de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament. - PARLAMENT

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado pedir al Gobierno central el cierre de la base militar del Ejército del Aire EVA-7 del Puig Major y la transferencia de sus terrenos a la comunidad autónoma.

Este es uno de puntos que recoge la proposición no de ley (PNL) presentada este miércoles por Unidas Podemos (UP) en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, defendida por su diputado José María García, que ha quedado denegada por los 12 votos en contra de PP, PSIB y Vox, mientras que MÉS per Mallorca y UP han votado a favor.

En la iniciativa también se recogía que el Parlament solicitaría la apertura inmediata de esta instalación al público, en los términos que permitan su funcionamiento junto con la seguridad de los trabajadores y los visitantes.

Asimismo, el Parlament instaba al Gobierno de España a negarse a acordar cualquier incremento del gasto militar presente o futuro, a denunciar el Tratado del Atlántico Norte y a abandonar la OTAN.

Por otra parte, se planteaba al Gobierno de España que comunicara la no renovación del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América y a impedir el uso de cualquier infraestructura situada en Baleares para fines militares vinculadas a la OTAN o fuerzas extranjeras.

Esto incluiría de manera específica pero no exclusiva, el puerto de Maó, la base aérea de Son Sant Joan u otras infraestructuras logísticas o aeroportuarias en la isla de Mallorca, el Parque Nacional de Cabrera, las instalaciones civiles y portuarias de Ibiza y Formentera y todas las aguas territoriales del archipiélago con valor estratégico.

Por último, el Parlament rechazaría el uso de cualquier territorio o infraestructura balear con finalidad militar, todavía más firmemente si estas suponen la complicidad con un Estado genocida como Israel y el reconocimiento de Baleares como "una tierra de paz y cooperación".

RECHAZO A LA "CENSURA IDEOLÓGICA" EN IB3

Por otra parte, la misma comisión ha aprobado parcialmente una PNL defendida por el diputado del PSIB Omar Lamin sobre el funcionamiento del Ente Público de Radiotelevisión de Baleares.

Uno de los puntos que han quedado aprobado es la petición del Parlament al Govern para rechazar cualquier acto de "censura ideológica o política" llevado a cabo por la dirección del Ente Público de Radiotelevisión de Baleares.

Además, se solicita al Govern que garantice la "independencia editorial y la libertad de creación" de los profesionales de los medios públicos.

De igual modo, el Parlament ha expresado su apoyo institucional a las víctimas de la represión franquista y a sus familiares, al tiempo que ha reconocido su lucha como "una parte fundamental de la historia democrática".

Los dos primeros puntos han recibido el visto bueno unánime de la Comisión, mientras que el relativo a la represión franquista ha tenido los votos en contra de Vox y la diputada no adscrita Idoia Ribas.

Por otra parte, los puntos de la PNL que han quedado rechazados son los relativos a que el Parlament instara al ente a retomar la programación y la emisión de la serie 'Norats', así como a promover contenidos que contribuyan a la recuperación y la divulgación de la memoria democrática; o el que pedía el cumplimiento de la Ley balear de Memoria Democrática.

Estos puntos han sido denegados por la mayoría compuesta por PP, Vox y Ribas, frente a los votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca.

PEDIR AL GOBIERNO QUE NO DELEGUE COMPETENCIAS MIGRATORIAS EN CATALUÑA

La comisión ha debatido otra PNL, en este caso defendida por diputada del PP Cristina Gil, sobre el traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña.

En la iniciativa, el Parlament instaba al Gobierno de España que reconozca que el control de las fronteras, la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular son "competencias exclusivas" del Estado y afectan a la soberanía y la unidad del Estado.

Por otro lado, se solicitaba al Ejecutivo central que cesase en el "tratamiento asimétrico y desigual" de los territorios mediante la cesión de competencias en materia de fronteras, de gestión de los flujos migratorios y de la lucha contra la inmigración irregular o que "no pusiera en riesgo" la seguridad del Estado en materia de inmigración ni la unidad de acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En paralelo, la Cámara balear plantea al Gobierno que pare el "desmantelamiento progresivo" del Estado y en la utilización como "moneda de cambio" de las "continuas concesiones" a determinados territorios "en detrimento de la igualdad entre los españoles".

Por estos motivos, el Parlament solicita al Gobierno de España que retire la Proposición de ley orgánica de delegación en la comunidad autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración.

La PNL ha quedado aprobada en su totalidad con los votos favorables de PP, Vox y Ribas y con los votos contrarios de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca.