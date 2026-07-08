El Parlament rechaza habilitar julio para que comparezcan varios consellers, a petición del PSIB

Archivo - El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces ha rechazado que varios consellers del Govern comparezcan este mes de julio en el Parlament, tal y como había solicitado el PSIB.

Así se ha acordado este miércoles, según ha informado después el portavoz adjunto de los socialistas, Marc Pons, quien ha lamentado que los votos en contra de PP y Vox hayan impedido que estas comparecencias se lleven a cabo este mes.

"Es consecuencia de una estrategia de PP y Vox que acuerdan dilatar y retardar en el tiempo aquellas comparecencias que de manera obligatoria tendrían que estar añadiendo", ha criticado en la rueda de prensa posterior.

El PSIB había pedido la convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara para acordar la celebración de sesiones extraordinarias de diferentes comisiones parlamentarias para que comparecieran miembros del Govern por varias cuestiones.

En concreto, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, por la "falta de diligencia y agilidad" en las políticas de innovación; el director general de IB3, Josep Codony, por las "manipulaciones" en la cobertura de la cadena humana en es Tenc; y la directora general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Georgina Brunet, por el "retraso" en la presentación de la ley agraria.

También habían solicitado la comparecencia del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y de la consellera de Salud, Manuela García, para que aclaren la situación de los comedores escolares tras la suspensión cautelar de actividad en las cocinas centrales de Can Arabí.