Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado solicitar al Govern que el Ibavi lleve a cabo la gestión del programa Lloguer Segur de manera directa y que se reduzca el precio máximo de tasación de los inmuebles que se incluyen en el programa, para adecuarlos al salario necesario para vivir en Baleares.

Estos son algunos de los puntos que contenía la moción defendida este martes en el Parlament por el diputado de Unidas Podemos, José María García, relativa al derecho de acceso a la vivienda y de la que únicamente se han aprobado tres de los 24 puntos que la componían.

En ese sentido, el Parlament no pedirá al Govern que se rebaje el número de viviendas para considerar a un propietario como gran tenedor de un umbral de diez a cinco viviendas en todo el Estado o que se revise el registro de viviendas desocupadas de grandes tenedores y que esta información se dé a conocer.

Tampoco se solicitará al Govern que ejerza el derecho de la ley balear de vivienda para que los grandes tenedores cedan sus inmuebles vacíos al Ibavi para dar respuesta a las necesidades habitacionales.

Otro de los puntos hacía referencia a la petición para que el Govern declarara Baleares como zona de mercado residenciar tensionado, en base a la ley estatal de vivienda.

Por otra parte, el Parlament no instará al Govern a establecer un marco normativo que habilite a los ayuntamientos a adoptar medidas de protección del uso residencial en zonas de especial presión inmobiliaria o de déficit acreditado.

También se pedía que se ampliaran las casuísticas del derecho de tanteo y retracto a los suelos no edificados con calificación urbanística, para que se destinaran a viviendas protegidas o similares. Además, se reclamaba ampliar los casos en los que se pudiera ceder suelo a Consells, ayuntamientos y entidades públicas.

La moción sugería que el Parlament pidiera al Govern que impulsara la promoción de cooperativas de vivienda en cesión de uso como modelo alternativo al acceso a la vivienda, mediante la adjudicación de suelo e incorporar criterios de valoración en los concursos públicos dirigidos a estas empresas de la economía social.

Por otro lado, se ha reclamado subvenciones para estas cooperativas de vivienda en cesión de uso y establecer un régimen fiscal favorable a este modelo. La iniciativa también pretendía que las viviendas adquiridas con el programa Hipoteca Jove, se calificaran como viviendas protegidas.

Al mismo tiempo, planteaba al Govern que el derecho subjetivo a la vivienda fuera reconocido como un derecho efectivo exigible con su desarrollo y dotación de recursos. Esto se lograría con que la Administración diese respuesta a las personas que cumplieran los requisitos para ser titulares del derecho mediante el acceso a la vivienda protegida o con prestaciones económicas de carácter subsidiario.

La propuesta reivindicaba la creación de una oficina de la vivienda desocupada para detectar y movilizar vivienda, con recursos técnicos y humanos para actuar sobre esta parte del parque público.

Por otra parte, el Parlament ha denegado la posibilidad de pedir un régimen sancionador para conductas de acoso inmobiliario que no tengan respuesta en el derecho penal o civil.

Asimismo, no se pedirá que se diferencie fiscalmente la vivienda como un derecho o activo financiero, con una reducción de la carga fiscal para las personas que compran una vivienda para desarrollar su vida y la subida a las operaciones especulativas.

Estos aumentos fiscales serian de hasta el 15% en el impuesto de transmisiones patrimoniales en operaciones especulativas o por encima de los dos millones o la creación de un nuevo tramo del 11% para transmisiones de viviendas de entre 800.000 euros y un millón, entre otros.

Por último, la moción pedía garantizar que las viviendas promovidas con recursos públicos se adjudiquen con criterios públicos, objetivos y transparentes, que la adjudicación por años de residencia sea en todo el territorio balear y no solo por municipio o que la compra de viviendas se limite a quien resida en ellas.

Todos estos puntos han quedado rechazados por 30 votos en contra de PP, Vox y los diputados no adscritos Agustí Buades y Xisco Cardona y los votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto.

Los puntos que sí han recibido el visto bueno de la mayoría de diputados del Parlament, a excepción de Vox y el diputado no adscrito Agustí Buades, han sido los que piden al Govern que se dote de una planificación a medio y largo plazo en materia de vivienda que permita dar respuesta estructural a la crisis residencial y que coordine las políticas públicas.

Igualmente, se ha aprobado el que reconoce a los Consells insulares y los ayuntamientos de Baleares su papel en el diseño y ejecución de las políticas de vivienda, como prevé la ley de vivienda balear o el que pide que se reconozca la función social de la vivienda y se ponga por encima el interés general de la ciudadanía sobre la especulación, con herramientas necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda.