El Parlament rechaza una iniciativa de Vox para revocar las zonas de bajas emisiones y devolver sanciones a infractores

Archivo - Señal de prohibición de circulación en Zona de Bajas Emisiones (ZBE). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Parlament ha rechazado este jueves una iniciativa de Vox instando al Gobierno central a revocar la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en los municipios y que se devuelvan las sanciones cobradas a vecinos.

La iniciativa ha contado únicamente con el voto favorable del grupo que la proponía como rechazo a las imposiciones "ideológicas y recaudatorias" en los municipios.

La Proposición No de Ley (PNL) pretendía igualmente el posicionamiento de la Cámara frente a las "políticas impuestas por el bipartidismo en Bruselas" y la "sumisión al fanatismo verde, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo".

Por otra parte, la Comisión ha dado el visto bueno a una iniciativa del PSIB para instar al Govern a priorizar el acceso a las ayudas INEA a productores y las explotaciones agrarias que tengan la consideración de profesionales o prioritarios, y garantizar que tengan preferencia en el proceso de concurrencia competitiva hasta el agotamiento del presupuesto disponible, sin excluir otras solicitudes que puedan ser atendidas si hay disponibilidad presupuestaria suficiente.

La PNL socialista insta igualmente al Ejecutivo autonómico a modificar las bases reguladoras de las ayudas INEA para establecer mecanismos de priorización a favor de los productores y explotaciones agrarias que no hayan sido beneficiarios en las convocatorias inmediatamente anteriores, con el objetivo de garantizar una distribución más equitativa de los recursos públicos.

La iniciativa reclama también una discriminación positiva para jóvenes y mujeres agricultoras o ganaderas, con el incremento de la puntuación específica para estos colectivos y teniendo en cuenta que ambas condiciones no son excluyentes y pueden acumularse.