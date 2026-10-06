El Parlament rechaza que los municipios de Baleares puedan limitar los precios de los alquileres

Personas durante una manifestación en Palma por el derecho a la vivienda. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado la proposición de ley del PSIB para que los municipios de Baleares se puedan declarar zonas de mercado residencial tensionado, con el objetivo de limitar las subidas de los precios de los alquileres.

La iniciativa se ha rechazado con los 33 votos en contra de PP, Vox y los 24 votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos.

La iniciativa planteaba que, además de los municipios, también pudiera tramitar esta solicitud el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), en las zonas donde concurrieran las circunstancias recogidas en la ley de vivienda estatal.

Tras aprobarse la declaración, el Govern debía adoptar un plan de medidas específico para la "corrección de desequilibrios" con un calendario para desarrollarlas. Esta declaración tenía una vigencia de tres años que se podrían haber prorrogado anualmente por el Govern, si se mantenían las circunstancias que motivaron la declaración.

Por otra parte, los Consells insulares, en el marco de sus competencias, debían prestar cooperación técnica y asesoramiento a los municipios para la elaboración de la documentación necesaria. Además, se preveía que el impuesto de turismo sostenible se destinara a la construcción de vivienda pública.