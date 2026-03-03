El Parlament rechaza pedir el despliegue de un nodo autonómico de la Red de Vigilancia en Salud Pública

Archivo - Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado pedir al Gobierno el despliegue de un nodo autonómico de la Red de Vigilancia en Salud Pública que incluya el sistema de vigilancia del cáncer.

Era el punto de una proposición no de ley (PNL) del PSIB cuya votación en la correspondiente comisión parlamentaria quedó en empate y que se ha llevado este martes al pleno.

La iniciativa, que también reclamaba que se integraran todas las actuaciones de cribado, registro, y datos en tiempo real en coordinación con el sistema estatal, no ha prosperado al recibir 23 votos a favor, 24 en contra y cinco abstenciones.