El Parlament rechaza pedir al Govern que presente un plan de rehabilitación integral del Hospital Joan March

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazo una propuesta del PSIB para pedir al Govern que presente en un máximo de tres meses un plan de rehabilitación integral del Hospital Joan March, con calendario, presupuesto y fuentes de financiación detalladas, y que incluya actuaciones estructurales, energéticas y funcionales.

Se trata de una proposición no de ley (PNL) socialista que se ha debatido este martes en el pleno de la Cámara tras el empate producido en la Comisión del Salud y que ha recibido 30 votos en contra, 25 a favor y una abstención.

La iniciativa instaba al Govern a hacer pública el acta de la comisión bilateral de seguimiento del convenio del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep) de día 13 de diciembre de 2023 y cualquier documento que justifique la retirada del Hospital Joan March de la fase dos de este programa.

También pedía al Ejecutivo autonómico garantizar que este plan se ejecute con fondos públicos suficientes, ya sean europeos, estatales o autonómicos, y que asegure que no se limita a actuaciones puntuales sino que implica una reforma integral del edificio.