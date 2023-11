El Parlament rechaza una PNL que insta al Govern a no suprimir ninguna línea de bus del TIB en invierno

Aprobada una PNL del PSIB relativa a la supresión de los visados de oro



La Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament balear ha rechazado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) de MÉS per Mallorca para pedir al Govern que no elimine ninguna línea de bus del TIB durante los meses de invierno.

Según ha informado la cámara balear en un comunicado, el primer punto de la PNL, presentada por el Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca y defendida por el diputado Ferran Rosa, y relativo a no suprimir ninguna línea, ha sido rechazado con los votos en contra de PP, Vox y del diputado no adscrito Francisco José Cardona.

Igualmente, el segundo punto de la PNL, que insta al Govern a garantizar un servicio de transporte público interurbano por carretera en invierno, y el cuarto, relativo a incluir en los presupuestos autonómicos el fondo necesario al Consorcio de Transportes de Mallorca para incrementar "notablemente" las frecuencias de bus interurbano, han sido aprobados por unanimidad.

Por otro lado, el tercer punto, que insta al Govern a mantener durante todo el año las conexiones al aeropuerto de Palma desde Camp de Mar, Can Picafort, Cala Bona y Campos, ha sido rechazado por la Comisión con los votos en contra de PP, Vox y del diputado no adscrito.

APROBADA UNA PNL RELATIVA A LA SUPRESIÓN DE LOS VISADOS DE ORO

La Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del PSIB relativa a la supresión de los visados de oro.

La PNL, defendida por la diputada socialista Mercedes Garrido, insta al Gobierno central a revisar la Ley 14/2023, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y a su internalización, para derogar de su articulado la regulación de los visados de residencia para inversores.

Así, la proposición pide que se establezca la supresión del punto b) del artículo 63.2 de la Ley 14/2013 o, en su efecto, la prohibición de justificar la inversión establecida en el artículo 63.2.b) 'Visado de Oro', con la adquisición de una propiedad inmobiliaria en Baleares.