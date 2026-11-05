El Parlament rechaza recuperar las horas lectivas de Valores Cívicos y Éticos en Primaria y Secundaria

Archivo - Un aula de un centro educativo de Baleares. - CAIB - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament no solicitará al Govern que se recuperen las horas lectivas dedicadas a la asignatura Valores Cívicos y Éticos en Primaria y Secundaria, para "revertir el recorte" hecho durante esta legislatura.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL), defendida por el diputado del PSIB Carles Bona, que ha quedado aprobada parcialmente en la Comisión de Educación y Universidades del Parlament, aunque este punto ha quedado rechazado por los siete votos en contra de PP y Vox, frente a los seis de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto.

Los puntos que sí han quedado aprobados por unanimidad son los que pedían al Govern mantener expresamente la especialidad de Filosofía entre las especialidades docentes que pueden impartir la función de apoyo en el área de Lengua y Ciencias Sociales.

La inclusión se haría con una disposición adicional al proyecto de decreto por que se regula la selección de personal docente y la provisión de puestos de trabajo de los funcionarios docentes no universitarios de Baleares.

Asimismo, se insta al Govern a garantizar que cualquier modificación de los criterios de afinidad entre especialidades docentes y funciones de apoyo educativo se fundamente en criterios pedagógicos y organizativos "objetivos, transparentes y debidamente justificados", con la participación de los representantes del profesorado afectado.

Por otro lado, el Parlament reclama que se evalúe y se publiquen las consecuencias que la nueva regulación de las especialidades afines podría tener sobre las adjudicaciones de plazas de apoyo educativo y a garantizar la seguridad jurídica de los docentes que actualmente ocupan estas plazas, además de los que participen en procedimientos de provisión iniciados antes de la entrada en vigor del decreto.

ACOMPAÑAMIENTO AL LUTO DE LOS ESTUDIANTES

En la misma Comisión se ha dado luz verde a otra PNL del PP, defendida por la diputada Ana Isabel Curtó, en este caso de manera íntegra y por unanimidad.

El Parlament solicita reforzar la formación permanente del personal docente, de los equipos directivos y de los servicios de orientación sobre el acompañamiento del alumnado en situación de luto, al aprovechar y dar continuidad a los recursos y a las actuaciones de la Conselleria.

Para ello, se insta al Govern a promover una formación práctica, adaptada en las diferentes etapas educativas, que facilite pautas para la reincorporación del alumnado después de una pérdida, la comunicación con el niño y el grupo clase, la colaboración con las familias y el seguimiento de las necesidades que puedan aparecer a lo largo del proceso de luto.

También se tendría que reforzar la difusión de los materiales, las orientaciones y las vías de asesoramiento disponibles, para que los centros sostenidos con fondos públicos les conozcan y dispongan del apoyo necesario para aplicarlos.

Al mismo tiempo, el Parlament reclama al Govern que favorezca el trabajo coordinado entre los tutores, los equipos directivos, los servicios de orientación y los psicólogos generales sanitarios, dentro de las funciones respectivas y en colaboración con las familias, para ofrecer un acompañamiento compartido y facilitar el acceso a una atención especializada cuando sea necesario.

Otro de los puntos pedía promover que los centros ofrezcan un acompañamiento individualizado, respetuoso con la intimidad, las creencias y el ritmo de cada alumno, y que valoren medidas temporales de flexibilidad en las tareas, los plazos y las actividades de evaluación cuando sus necesidades lo aconsejen.

Igualmente, han reivindicado que el Govern se incorpore a las necesidades expresadas por los centros en la planificación de la formación sobre el luto y a evaluar la utilidad práctica para mejorar progresivamente el apoyo al alumnado, a las familias y en la comunidad educativa.

Por otra parte, se reclama el impulso de la firma de convenios de colaboración con otras entidades para reforzar la formación y el acompañamiento de la comunidad educativa ante los procesos de pérdida y luto, de manera coordinada y complementaria con los recursos y servicios existentes.

Por último, el Govern debería dotar los centros educativos de los refuerzos estructurales de profesorado de apoyo y de orientación necesarios y a aumentar las horas de dedicación para los tutores y equipos afectados para garantizar el tiempo material efectivo, para que se pueda llevar a cabo el acompañamiento al luto propuesto en los puntos anteriores de esta propuesta.