El Parlament rechaza que la Sindicatura de Cuentas revise la tarifa de Tirme

Archivo - Planta de gestión de residuos de TIRME en Son Reus - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este martes una iniciativa del PSIB para que la Sindicatura de Cuentas revise la tarifa de la concesionaria de residuos urbanos del Consell de Mallorca, Tirme, después de que la intervención de la institución insular emitiera un informe a finales de julio en el que calificaba la concesión como "desfavorable" y con "impacto grave".

El diputado del PSIB Llorenç Pou ha pedido, además, que el Consell de Mallorca frene el procedimiento de aprobación de la tarifa de 2026 que está ahora en tramitación.

Según el socialista, la tarifa pagada supera con creces los costes reales de la prestación del servicio de la empresa y que revierte en beneficios "fuera de toda lógica". Pou ha recordado que el informe indica que la regularización de la tarifa no está utilizando datos reales.

El socialista ha rechazado igualmente las aportaciones encaminadas, precisamente, para reducir los incrementos de las tarifas y que, en realidad, habrían entrado en colisión con la situación actual de una tarifa sobredimensionada.

La diputada del PP Margalida Pocoví ha garantizado que se actuará con rigor, transparencia y responsabilidad, de acuerdo con las recomendaciones de los informes de intervención y de los informes jurídicos de las auditorías. Si es necesario, ha afirmado, se solicitará dictamen al Consell Consultiu y la Sindicatura de Cuentas.