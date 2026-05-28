El Parlament rechaza el tratado de libre comercio entre Europa y Australia por su "impacto negativo" en Baleares

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PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Parlament ha aprobado una iniciativa para rechazar el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Australia por el impacto negativo que puede tener sobre la ganadería caprina y ovina de Baleares.

Así lo recoge una proposición no de ley (PNL) de MÉS per Mallorca, defendida por el diputado Ferran Rosa, aprobada este jueves en Comisión, según ha informado la Cámara balear.

De este modo, con nueve votos a favor de todos los grupos y cuatro abstenciones del PSIB, el Parlament insta al Govern a trasladar este rechazo al Gobierno de España y a las instituciones europeas.

Igualmente, se ha aprobado por unanimidad exigir garantías de equivalencia normativa en los tratados de libre comercio que afecten a la ganadería y medidas de compensación económica para los sectores afectados.

IMPULSO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

La Comisión ha dado el visto bueno a otra PNL, en este caso de los socialistas y defendida por la diputada Malena Riudavets, con la que el Parlament reclama al Govern un plan integral de apoyo a la industria agroalimentaria vinculada al producto local.

Además, solicita que se impulsen iniciativas de integración y cooperación entre productores agrarios y empresas agroalimentarias, así como que el Ejecutivo continúe facilitando mecanismos de asesoramiento técnico, mediación y acceso a financiación en situaciones de crisis o riesgo de cierre de industrias.

Todas estas cuestiones mencionadas anteriormente han sido aprobadas por unanimidad, mientras que con siete votos a favor de todos los grupos y seis abstenciones del PP, se solicita al Govern que elabore un mapa de las industrias agroalimentarias estratégicas de las Islas.

También con estos votos, y entre otros puntos, se pide al Govern que ponga en marcha un paquete extraordinario de apoyo a esta industria, dotado con un mínimo de diez millones de euros.