El Parlament reclama que los amarres gestionados por clubes náuticos sin ánimo de lucro prioricen a los residentes

PALMA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament insta al Govern a promover que los puntos de amarre gestionados por clubes náuticos sin ánimo de lucro den prioridad a los residentes en Baleares, con criterios sociales y de interés deportivo.

Así se ha aprobado en la reunión de la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social celebrada este jueves, en el marco de una proposición no de ley (PNL) socialista, según ha informado la Cámara balear.

Con esta iniciativa, también se solicita al Ejecutivo que continúe trabajando, impulsando y reconociendo el valor estratégico de los deportes de mar, así como a mantener las instalaciones náuticas federadas en los censos de instalaciones deportivas.

Igualmente, la Cámara insta a los Consells Insulars a continuar trabajando con el Govern en el desarrollo e implementación de programas específicos de apoyo a los clubes náuticos sin ánimo de lucro que promuevan el deporte base.

La PNL pide al Gobierno de España una revisión de la normativa estatal en materia de costas para garantizar que las instalaciones náuticas federadas puedan ocupar la superficie necesaria para desarrollar la actividad deportiva.

En esta línea, reclama al Ejecutivo central la convocatoria de la Comisión Mixta del Régimen Especial de Baleares para avanzar en esta cuestión conjuntamente con el Govern.

Finalmente, la Cámara insta al Govern a fomentar el acceso equitativo a los deportes de mar entre toda la población, con especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión y a las zonas con menos infraestructuras.

Todos los puntos han sido aprobados por unanimidad, a excepción de dos que han resultado en empate. Son los relativos a impulsar un mecanismo que dé seguridad jurídica a los clubes náuticos sin ánimo de lucro que tengan funciones formativas, sociales y ambientales, así como potenciar a los clubes que destinen un diez por ciento de sus ingresos a actividades.

600º ANIVERSARIO DE LA LONJA

La reunión de la Comisión ha aprobado, también por unanimidad, una PNL de los 'populares' con la que el Parlament valora positivamente que se impulse la Lonja como espacio cultural y expositivo.

Así, insta al Ejecutivo autonómico a continuar dando valor, impulso y difusión a la Lonja, así como a mantener el edificio como espacio expositivo y abierto a la ciudadanía.

Además, solicita que, con motivo del 600º aniversario del inicio de su construcción, se organicen actividades y eventos para celebrar y conmemorar esta efeméride. En este sentido, pide que el Govern impulse materiales didácticos y actividades educativas dirigidas a los centros escolares para difundir el valor histórico y arquitectónico de la Lonja.