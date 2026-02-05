El Parlament reclama aumentar a cuatro los intentos de reproducción asistida gratuita en la sanidad pública

Archivo - Una profesional de la Unidad de Reproducción Asistida - JUNTA - Archivo

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a aumentar de los actuales tres a cuatro los intentos de reproducción asistida gratuita en la sanidad pública.

Así se ha aprobado este jueves en la Comisión de Asuntos Sociales con los votos a favor del PP, MÉS per Mallorca y Més per Menorca y los votos en contra del PSIB y el diputado Agustín Buades y una abstención de Vox, en el marco de una proposición no de ley (PNL) del PP.

Según ha informado la Cámara autonómica en una nota de prensa, con los votos favorables de todos los grupos, uno en contra de Buades y una abstención de Vox, también se pide un aumento en la inversión en profesionales y equipamientos de estas unidades para reducir las listas de espera.

Con esta iniciativa, el Parlament reafirma su compromiso con las familias y reconoce su rol esencial en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y cohesionada, y manifiesta su apoyo a la diversidad de modelos familiares. Este punto ha sido el único aprobado por unanimidad.

Igualmente, la Cámara insta al Gobierno y al Govern balear a continuar impulsando políticas públicas de apoyo a las familias, especialmente las de conciliación.

Por otro lado, la PNL reconoce una mejora en el ámbito educativo gracias a mejoras del Govern, como la gratuidad de la etapa 0-3, así como las iniciativas aprobadas por el Ejecutivo autonómico como la subvención del ocio adaptado para niños con dependencia.

Otros puntos de la PNL, relativos a medidas fiscales del Govern y a las iniciativas impulsadas en materia de vivienda, tendrán que votarse en un pleno ya que ha habido un empate en la Comisión.

COMPROMISO BANDERA LGTBI

La misma Comisión ha aprobado otra PNL, en este caso del PSIB, y relativa al Día Internacional del Orgullo Lgtbi y del 20º aniversario del matrimonio igualitario. En la mayoría de puntos han votado a favor todos los grupos menos Vox y Buades.

Así, la Cámara balear reconoce, celebra y reivindica el 28 de junio como el Día Internacional del Orgullo Lgtbi y conmemora el aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España como hito histórico en la conquista de derechos humanos.

Igualmente, expresa su compromiso "firme" con la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas, y de continuar colgando la bandera Lgtbi. También insta al Govern a hacer lo mismo en los edificios públicos.

La iniciativa insta al Govern a desarrollar y aprobar el III Plan Estratégico de políticas públicas Lgtbi y a constituir un observatorio Lgtbi para recoger y analizar datos e información para canalizar la acción política.

Entre otros puntos, reclama un refuerzo de los programas educativos de sensibilización y formación en diversidad afectivosexual para prevenir el acoso escolar y promover la convivencia y el respeto.

Con esta propuesta, el Parlament condena los discursos de odio, discriminación o violencia contra las personas Lgtbi, así como la prohibición de la manifestación del Orgullo en Hungría.

Finalmente, insta al Gobierno de España a garantizar el derecho de asilo y la protección de las personas Lgtbi refugiadas y a modificar el Código Penal para perseguir y penalizar con prisión las falsas terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o expresión de género.