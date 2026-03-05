El Parlament reclama aumentar la oferta de viajes del Imserso desde Menorca, Eivissa y Formentera

Archivo - Aeropuerto de Menorca (Mahón). - CAIB - Archivo

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament insta al Gobierno de España a incrementar la oferta de viajes del programa de turismo social del Imserso con origen desde Menorca, Eivissa y Formentera para dar más oportunidades a las personas mayores de estas islas.

Así lo recoge una proposición no de ley (PNL) de Més per Menorca que ha sido aprobada este jueves en la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, según ha informado la Cámara autonómica.

La iniciativa también reclama al Govern que continúe cubriendo los gastos de desplazamiento entre Menorca, Eivissa y Formentera y Palma y, si es necesario, el alojamiento de una noche en Palma, cuando el viaje solo ofrece salida desde la capital balear.

En este línea, la Cámara pide al Ejecutivo que prevea las partidas presupuestarias necesarias en los próximos presupuestos para continuar con el programa de ayudas y que aumente las cuantías en la siguientes convocatorias.

RECHAZADA UNA PNL SOCIALISTA

En la reunión de la Comisión se ha debatido una PNL socialista que ha sido rechazada con ocho votos en contra de PP, Vox y el diputado no adscrito Agustín Buades y seis a favor de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y PSIB.

La iniciativa pedía modificaciones legislativas para hacer preceptivo el informe de la Conselleria de Asuntos Sociales antes de cambiar el uso de un solar público que pueda estar relacionado con equipamientos asistenciales.

Igualmente, solicitaba al Govern una revisión de oficio de todos los expedientes de cambio de uso urbanístico de suelo público asistencial iniciados o aprobados desde la entrada en vigor de la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, para garantizar que no se comprometa la capacidad de crecimiento de los servicios públicos.

Además, los socialistas instaban al Ejecutivo a inventariar y proteger el suelo público con calificación asistencial, así como a establecer protocolos de coordinación con los ayuntamientos para que cualquier decisión de cambio de uso de suelo público tenga en cuenta los informes previos de planificación asistencial.

Finalmente, la PNL rechazada pedí la publicación de una planificación territorial de necesidades de servicios sociales a diez años vista.