El Parlament reclama a Educación que amplíe el IES Sant Agustí

PALMA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del PP que insta a la Conselleria de Educación y Universidades a ampliar las instalaciones del IES Sant Agustí.

La propuesta, debatida y aprobada por unanimidad este jueves en la Comisión de Educación y Universidades, también reclama a la Conselleria que contemple la posibilidad de complementar la oferta de enseñanzas de este instituto.

Según ha informado la Cámara autonómica, la Comisión ha dado el visto bueno a otra PNL, en este caso del PSIB, con la que el Parlament constata la necesidad urgente de mejorar las condiciones sociolaborales de las profesionales de las 'escoletes' y apoya el acuerdo salarial.

Igualmente, insta a la Conselleria a adaptar los recursos para las necesidades derivadas de la gratuidad de las aulas 0-3 para ayudas a los ayuntamientos y a las organizaciones patronales a aplicar, con la máxima celeridad, el complemento económico autonómico para la mejora salarial del personal.

Finalmente, pide al Departamento que dirige Antoni Vera que planifique la gestión de todas las 'escoletes' públicas de Baleares, como medida definitiva para asegurar la universalización, gratuidad y calidad del primer ciclo de educación infantil.