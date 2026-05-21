El Parlament reclama al Gobierno que adecue el decreto sobre el registro de viviendas turísticas a las normas europeas

Archivo - Varios turistas en una calle de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha solicitado al Gobierno de España que revise y modifique el decreto sobre el registro de viviendas turísticas para adaptarlo al reglamento de la UE de este misma materia, con el objetivo de "evitar la existencia de duplicidades en los procedimientos".

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) defendida este jueves por la diputada del PP María Salomé Cabrera, en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social y que ha quedado aprobada.

En este primer punto han votado a favor PP, Vox, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, mientras que el PSIB se ha abstenido. El punto que insta el Gobierno a eliminar "cualquier carga administrativa innecesaria" derivada de la coexistencia de sistemas de registro, y garantizar la seguridad jurídica tanto para los operadores, como para los usuarios, ha obtenido un mayor respaldo con los votos a favor de casi todos los partidos menos MÉS que se ha abstenido.

Por otra parte, la iniciativa reclama al Ejecutivo central a respetar las competencias de las comunidades autónomas y, en concreto, de Baleares en materia de ordenación turística y "reconocer la validez y eficacia de los registros autonómicos ya existentes".

Además, se ha pedido al Govern que defienda, en el marco de la Conferencia Sectorial de Turismo y otros órganos de cooperación, una solución consensuada que "garantice la seguridad jurídica, la competitividad del sector y el respecto al reparto competencial". Estos dos últimos puntos han quedado aprobados por unanimidad.

PLAN DE CONSERVACIÓN PARA LA TORRE DE SON JAUMELL

En la misma comisión se ha debatido otra PNL de MÉS per Mallorca, expuesta por la diputada Maria Ramon, sobre el mantenimiento de la torre de defensa de Son Jaumell y que ha quedado aprobada.

Así, el Parlament le solicita al Govern que elabore y ejecute un plan específico de mantenimiento y conservación de la torre o que cumpla y haga cumplir la normativa vigente en materia de patrimonio histórico relativo en torres de defensa y garantizar las actuaciones obligatorias de conservación.

De igual modo, han reclamado que integre la torre dentro de los programas de puesta en valor del patrimonio público, que incluya la señalización, la interpretación, la integración en rutas culturales y educativas y la difusión como elemento patrimonial del Parque Natural de Levante. Todos estos puntos han sido aprobados por unanimidad.

La PNL también insta al Govern a dotar presupuestariamente las actuaciones necesarias dentro de las cuentas de la comunidad autónoma y que ponga un punto informativo con personal del Parque Natural de Llevant en la entrada sur del parque. En el primero de estos dos puntos han votado a favor todos los partidos menos Vox --abstención-- y en el segundo PP y Vox han votado a favor y el resto se han abstenido.