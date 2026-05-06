El Parlament reclama al Gobierno que aumente las plazas PIR en Baleares

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PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament ha aprobado una proposición no de ley (PNL) para solicitar al Gobierno de España que incremente de forma "significativa y sostenida" la oferta anual de plazas en psicología clínica (PIR).

La iniciativa, propuesta por el PP y aprobada por unanimidad, también reclama una actualización del modelo de formación especializada en psicología clínica para ampliar las unidades docentes en territorios con mayor déficit de profesionales, según ha informado el Parlament.

La Cámara insta al Govern a impulsar un plan autonómico de captación, estabilización y retención de psicólogos clínicos para garantizar la cobertura efectiva de plazas; así como a seguir trabajando en la planificación estratégica de recursos humanos en salud mental.

Entre otras cuestiones, solicita al Ejecutivo autonómico que desarrolle campañas institucionales que refuercen el reconocimiento público de esta especialidad y que reconozca a los profesionales en psicología clínica como facultativos especialistas de área-