El Parlament reclama al Gobierno más personal y recursos en las oficinas de Extranjería

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PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha reclamado al Gobierno de España que dote de forma inmediata de personal suficiente y recursos materiales las oficinas de Extranjería de Baleares.

Así lo recoge un punto de una proposición no de ley (PNL) del PP que ha sido aprobado con los votos a favor de todos los grupos menos Vox, según ha informado la Cámara autonómica.

La iniciativa también solicita al Ejecutivo central que priorice la resolución de los expedientes ya presentados y ajustados a la legalidad vigente y que garantice seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a las empresas.

Igualmente, el Parlament insta al Gobierno a no ampliar la prestación de servicios de empleo por parte de las comunidades autónomas a personas que se encuentran en fase inicial de tramitación de permisos de extranjería de todo tipo, para que se continúen prestando a las personas que los hayan obtenido según la legalidad vigente.

Estos dos últimos puntos han salido adelante con siete votos a favor del PP y Llorenç Córdoba, cinco en contra de MÉS per Mallorca y el PSIB y una abstención de Vox.

Finalmente, todos los diputados presentes en la Comisión han votado a favor de pedir al Gobierno que incremente e intensifique las investigaciones policiales y la persecución de las mafias que trafican con las citas de Extranjería.

SOLIDARIDAD CON LA POBLACIÓN PALESTINA

La Comisión ha aprobado parcialmente una PNL de los socialistas para reclamar al Govern que reitere la solidaridad del pueblo de Baleares con la población palestina, especialmente con las víctimas y las familias afectadas por el conflicto.

También instan a la comunidad internacional a asegurar el cumplimiento efectivo de un alto al fuego real y a redoblar los esfuerzos para alcanzar una paz justa, duradera y segura. Estos puntos han sido aprobados con los votos a favor de todos los grupos menos de Vox.

Por otro lado, la Comisión ha rechazado pedir al Govern que contribuya activamente en la reconstrucción de Gaza y Palestina, y que cree una comisión interinstitucional para la reconstrucción y la cooperación.