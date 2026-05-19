El Parlament reclama al Gobierno una mejor financiación del sistema de dependencia

Archivo - Vista general de un pleno del Parlament balear - PARLAMENT - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado una iniciativa del PP para reclamar al Gobierno de España una mejor financiación del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia de Baleares.

La proposición no de ley (PNL), debatida este martes, ha sido aprobada con los votos favorables de PP, Vox, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos en todos los puntos.

Asimismo, la iniciativa constata el "incumplimiento" por parte del Estado de la financiación establecida por la ley de dependencia e insta al Gobierno central a "corregir inmediatamente" este déficit con la Comunidad Autónoma

También reclama al Ejecutivo la compensación del déficit acumulado. Este punto ha sido aprobado con los votos a favor de todos los grupos menos el PSIB.

Finalmente, casi por unanimidad --una diputada del PSIB ha votado en contra-- se ha aprobado garantizar anualmente una partida finalista que permita reducir las listas de espera, reforzar la atención domiciliaria y mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector.

El diputado 'popular' Pedro Álvarez, que ha defendido la iniciativa, ha asegurado que la falta de financiación estatal dificulta reducir listas de espera o mejorar la atención y, además, tensiona las financias autonómicas.

"Esta propuesta no se tiene que interpretar como una iniciativa de partido: es una propuesta de justicia institucional y de responsabilidad social", ha subrayado.

Según Álvarez, el Gobierno se comprometió a costear el 50 por ciento de los servicios de dependencia pero en Baleares apenas llegó al 19 por ciento en 2024.

Vox ha apoyado la iniciativa argumentando, en palabras de su diputada Patricia de las Heras, que Vox "siempre defenderá a los ciudadanos de Baleares frente al Gobierno de España".

No obstante, ha criticado que la dependencia es "el mejor ejemplo del fracaso del modelo autonómico", en el que el Estado "no garantiza la financiación suficiente y deja la factura a las comunidades autónomas".

El diputado del PSIB Omar Lamin, por su parte, ha coincidido en la necesidad de mejorar la financiación, pero ha criticado que la iniciativa no haga referencia al Govern, que es la institución competente en la gestión.

"Que haya más de 3.000 personas esperando a ser valoradas en dependencia es responsabilidad de Marga Prohens", ha señalado, agregando que es el Govern "el que ha provocado que haya más personas en lista de espera en todos los servicios".

Igualmente, la diputada de MÉS Marta Carrió ha cuestionado la voluntad del PP de incremente la aportación del Estado. Según ha expuesto, para blindar una financiación del 50 por ciento de los servicios de dependencia hay que modificar la ley de dependencia, porque el artículo que lo establece es "ambiguo".

Así, ha continuado, actualmente se está tramitando la modificación de esta ley y los 'populares' han presentado una enmienda, pero no ha propuesto blindar ese 50 por ciento. "Supongo que es por si vuelve a gobernar el PP en algún momento, pueda hacer un recorte", ha dicho.

En esta línea se ha pronunciado la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, quien ha acusado a los 'populares' de "hacer lo mismo" que el Gobierno, por ejemplo, dar obligaciones a los ayuntamientos con la ley de conciliación sin financiación.

"Si lo hace el Estado, lo hace mal. Si lo hacen ustedes, parece que es fantástico", ha criticado, a la vez que ha remarcado que los menorquinistas están a favor de reclamar más financiación.