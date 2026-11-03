El Parlament reclama al Govern que ponga en marcha nuevas residencias y centros de día en Menorca

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PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado al Govern que impulse la construcción de residencias y centros de día en varios municipios de Menorca, así como la ampliación de otros equipamientos.

El pleno de la Cámara ha aprobado la mayoría de los puntos de una proposición no de ley (PNL) de Més per Menorca sobre las infraestructuras sociosanitarias en la isla al contar con los votos favorables de toda la izquierda, de Vox en algunos puntos y la abstención del PP.

Así, la Cámara ha instado al Ejecutivo a mantener el compromiso con la financiación de las obras de rehabilitación y ampliación del geriátrico municipal de Ciutadella y con la ampliación del centro de estancias diurnas que permitirán aumentar las plazas residenciales y de centro de día en Ciutadella y adaptar y mejorar las instalaciones actuales.

También ha solicitado la incorporación al Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030 de la rehabilitación y ampliación del geriátrico municipal de Ciutadella y la ampliación del centro de estancias diurnas de este municipio

Del mismo modo, ha aprobado pedir al Govern que acepte la cesión de una parcela en Son Blanc por parte del Ayuntamiento de Ciutadella para construir una nueva residencia.

Entre otros puntos, la PNL ha instado al Ejecutivo autonómico a estudiar junto con el Ayuntamiento de Es Mercadal la construcción de un nuevo geriátrico en este municipio y un nuevo centro de estancias diurnas en Fornells.