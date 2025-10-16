El Parlament reclama medidas para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector pesquero balear

Simonet y Sáenz de San Pedro comparecerán en comisión a petición de Podemos y MÉS

PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado al Gobierno de España y al Govern balear que impulsen diferentes medidas para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector pesquero balear.

Según ha informado la Cámara autonómica, la Comisión de Economía ha dado luz verde a una proposición no de ley (PNL) del PP, defendida por la diputada Salomé Cabrera, que insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para redistribuir la cuota de atún rojo en favor de las embarcaciones con base en Baleares.

En este sentido, con los votos favorables de todos los grupos de la comisión, se pide que sea rentable para los pescadores artesanales dedicarse a la captura del atún rojo y permitir que el consumidor disponga de atún local de proximidad.

Además, reclaman al Ejecutivo central que lleve a cabo las medidas necesarias para actuar contra las prácticas ilegales, como descartar atunes rojos y devolverlos al mar muertos.

Por otro lado, el Parlament pide a las administraciones estatal y autonómica que continúen trabajando en investigación marina para la mejora y la sostenibilidad de los recursos pesqueros y que avancen en la transición energética del sector.

Sobre esta última cuestión, solicitan medidas de apoyo específicas para las embarcaciones de artes menores y para la modernización de los puertos de Baleares, con el objetivo de preservar el medio marino y garantizar la viabilidad económica del sector.

Entre otros puntos, con los votos a favor de todos los grupos y la abstención del PSIB, la Cámara pide al Gobierno medidas a favor de la competitividad y el relevo generacional, como la bonificación de cuotas de la Seguridad Social, la eliminación de tasas y cánones portuarios y la reducción del IVA sobre el pescado.

También se reclama a la Unión Europea que aborde una reforma de la política común pesquera que vaya acorde con la realidad del sector y tenga en cuenta las particularidades del archipiélago; y, al Govern, que acompañe económicamente la implantación de puertas voladoras en las embarcaciones de arrastre.

COMPARECENCIAS DE CONSELLERS

La Comisión de Economía ha aprobado también en la reunión de este jueves dos peticiones de comparecencias de consellers solicitadas por Podemos y por MÉS per Mallorca.

Por un lado, con los votos a favor de todos los grupos menos Vox, se ha validado que comparezca el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en relación con la macrogranja avícola de Llucmajor. La comparecencia fue solicitada por Podemos a finales de mayo, cuando salieron a la luz las denuncias a dicha explotación.

Por otra parte, también comparecerá en esta comisión el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, a petición de los ecosoberanistas, para dar cuenta de sus funciones y proyectos en sede parlamentaria. Esta solicitud de se ha aprobado por unanimidad.