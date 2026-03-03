El Parlament reclama a PortsIb medidas para penalizar a quienes no hagan uso del amarre que tienen concedido

Archivo - El puerto de Fornells, en Menorca. - CAIB - Archivo

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el apoyo de todos los grupos políticos, ha reclamado a PortsiIb que aplique medidas para penalizar a quienes no hagan uso efectivo del amarre que tienen concedido en cualquiera de los puertos de Baleares.

Es uno de los puntos de una moción de Més per Menorca acerca del acceso de los residentes al mar que ha salido adelante en el pleno parlamentario de este martes.

También han recibido luz verde otras cuestiones como pedir a PortsIb que publique las listas de espera para obtener un amarre, a establecer un procedimiento para que la asignación no se conceda al libre albedrío del concesionario sino al usuario que mejor cumpla los requisitos o priorice a las entidades de base asociativa o con una trayectoria consolidada de actividades sociales, deportivas y educativas.

La Cámara autonómica, por otra parte, ha tumbado con los votos del PP y de Vox aquellos puntos que pedían transitar hacia un modelo que priorice la gestión directa de los amarres "por encima de la concesión a operadores privados con ánimo de lucro" o a fijar un precio máximo anual de 1.200 euros para los amarres de embarcaciones de siete metros y a aplicar una disminución proporcional para aquellas de menor eslora.

Tampoco ha salido adelante la posibilidad de instar a PortsIb a "superar" el criterio de antigüedad en la lista a la hora de obtener un amarre y sustituirlo por criterios que valoren aspectos como el empadronamiento o el domicilio fiscal.

Se trataría, según ha defendido el portavoz de Més per Menorca e impulsor de la moción, Josep Castells, de una medida que permitiría poner en marcha "una cosa tan lógica como que los residentes y contribuyentes tengan prioridad en el acceso a un amarre".

"Amarres asequibles para la gente de aquí", ha dicho empleando las palabras que acostumbra a utilizar la presidenta del Govern, Marga Prohens, cuando se refiere al acceso a una vivienda.